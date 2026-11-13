Terra di Valdelsa spiega come il turismo può diventare una risorsa per l'agricoltura

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

L'associazione parteciperà all'evento che si terrà lunedì 16 novembre nel Cenacolo degli Agostiniani a Empoli: "Un momento di confronto sulle strategie di sviluppo locale"

L’associazione Terra di Valdelsa annuncia la propria adesione e condivisione all’appuntamento dal titolo "Paesaggio, esperienze, prodotti e accoglienza: Come il turismo può diventare una risorsa per l'agricoltura e lo sviluppo del territorio", promosso dall’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e dalla Comunità d'Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano.

L'evento si terrà lunedì 16 novembre alle 18 nel Cenacolo degli Agostiniani a Empoli e rappresenterà un momento cruciale di confronto sulle strategie di sviluppo locale.

Nel confermare la propria presenza, l’associazione Terra di Valdelsa desidera esprimere un sentito ringraziamento alle istituzioni locali per la sensibilità dimostrata nell'accogliere anche i solleciti e le istanze provenienti direttamente dai territori e dagli operatori del settore.

L'apertura al dialogo e la creazione di tavoli di discussione così qualificati testimoniano una visione condivisa e attenta alle reali esigenze del comprensorio.

Secondo l'associazione Terra di Valdelsa, infatti, la valorizzazione del paesaggio, delle esperienze autentiche e delle eccellenze enogastronomiche legate al territorio costituisce un volano imprescindibile e fondamentale per la crescita dell'economia turistica locale. Creare una sinergia strutturata tra il comparto agricolo e l'offerta di accoglienza non solo arricchisce l'attrattività della destinazione, ma genera valore aggiunto sostenibile per l'intera comunità.

L'associazione Terra di Valdelsa invita i propri soci, gli operatori e i soggetti interessati a prendere parte a questo momento di approfondimento per continuare a costruire insieme il futuro turistico ed economico del comprensorio.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
13 Novembre 2026

Al Circolo ARCI di Santa Maria torna il campionato amatori di improvvisazione teatrale

Fino al 12 dicembre, si terranno le serate del campionato amatori dei match d'improvvisazione teatrale di Empoli: ogni sabato sera alle 21.15 presso il Circolo ARCI di Santa Maria in [...]

Firenze
Attualità
13 Novembre 2026

Asl Toscana Centro celebra la Giornata Mondiale della Prematurità

Le Terapie intensive neonatali, le Neonatologie e i servizi di Ostetricia dell'Ausl Toscana Centro hanno organizzato per domenica 15 novembre, Giornata Mondiale della Prematurità riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), [...]

Empoli
Attualità
13 Novembre 2026

Gretel, Hansel e la strega Clodoalda a Dire Fare Teatrare

Al Minimal Teatro di Empoli domenica 15 novembre quarto appuntamento di Dire Fare Teatrare, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie. In scena ci sarà Gretel, Hansel e la strega Clodoalda [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina