Terra di Valdelsa spiega come il turismo può diventare una risorsa per l'agricoltura

L’associazione Terra di Valdelsa annuncia la propria adesione e condivisione all’appuntamento dal titolo "Paesaggio, esperienze, prodotti e accoglienza: Come il turismo può diventare una risorsa per l'agricoltura e lo sviluppo del territorio", promosso dall’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e dalla Comunità d'Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano.

L'evento si terrà lunedì 16 novembre alle 18 nel Cenacolo degli Agostiniani a Empoli e rappresenterà un momento cruciale di confronto sulle strategie di sviluppo locale.

Nel confermare la propria presenza, l’associazione Terra di Valdelsa desidera esprimere un sentito ringraziamento alle istituzioni locali per la sensibilità dimostrata nell'accogliere anche i solleciti e le istanze provenienti direttamente dai territori e dagli operatori del settore.

L'apertura al dialogo e la creazione di tavoli di discussione così qualificati testimoniano una visione condivisa e attenta alle reali esigenze del comprensorio.

Secondo l'associazione Terra di Valdelsa, infatti, la valorizzazione del paesaggio, delle esperienze autentiche e delle eccellenze enogastronomiche legate al territorio costituisce un volano imprescindibile e fondamentale per la crescita dell'economia turistica locale. Creare una sinergia strutturata tra il comparto agricolo e l'offerta di accoglienza non solo arricchisce l'attrattività della destinazione, ma genera valore aggiunto sostenibile per l'intera comunità.

L'associazione Terra di Valdelsa invita i propri soci, gli operatori e i soggetti interessati a prendere parte a questo momento di approfondimento per continuare a costruire insieme il futuro turistico ed economico del comprensorio.

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