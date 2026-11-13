'Viviamo le Città', le proposte di Confcommercio Pisa contro la desertificazione commerciale

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Lunedì 16 novembre l'associazione consegnerà ai Comuni di Pisa e Pontedera un pacchetto di proposte contro la desertificazione commerciale

Dalle denunce alle proposte, dagli appelli ai progetti concreti. È questo il messaggio con cui ConfCom lancia “Viviamo le CittàRiapriamo le porte al Commercio”: la nuova iniziativa nazionale di mobilitazione e proposta per contrastare la desertificazione commerciale.

La prima concreta iniziativa sul territorio si terrà lunedì 16 novembre, quando i vertici di ConfCom Pisa consegneranno alle amministrazioni comunali di Pisa e Pontedera un documento contenente un pacchetto di proposte e interventi per contrastare la progressiva scomparsa delle attività commerciali e dei servizi di prossimità.

"Parliamo di un passaggio importante, che vuole trasformare un tema fondamentale per il presente e il futuro del commercio di prossimità in un'occasione concreta di confronto e collaborazione con le istituzioni" spiega il presidente di ConfCom Pisa Stefano Maestri Accesi. "L'obiettivo è avviare un percorso condiviso che porti all'adozione di politiche e interventi capaci di sostenere le imprese di vicinato, favorire nuove aperture, valorizzare il tessuto commerciale esistente e contribuire alla rigenerazione urbana".

"I negozi di vicinato non sono soltanto attività. Sono presidi di socialità, sicurezza e servizi, punti di riferimento per i cittadini ed elementi fondamentali per la vitalità dei quartieri e la qualità della vita delle nostre città e dei nostri paesi. Un patrimonio che la desertificazione sta inesorabilmente prosciugando e inaridendo".

"Da anni stiamo denunciando questo fenomeno chiedendo l'attuazione di una vera legge d'emergenza sul commercio a livello nazionale che consenta alle nostre amministrazioni di combattere con armi adeguate" afferma il direttore generale di ConfCom Pisa Federico Pieragnoli. "In attesa che a Roma aprano finalmente gli occhi su questa conclamata emergenza riconoscendola come una priorità assoluta, presenteremo le nostre proposte alle amministrazioni comunali, partendo da Pisa, capoluogo di provincia, e Pontedera, cuore commerciale dell'area della Valdera, chiedendo ai nostri amministratori di lavorare e collaborare per sviluppare progetti e interventi concreti".

"La desertificazione commerciale è un'emergenza che non può più essere sottovalutata e sulla quale è necessario intervenire subito. La mobilitazione 'Viviamo le Città – Riapriamo le porta al Commercio' nasce proprio con questo obiettivo: superare la stagione delle denunce per arrivare a un vero progetto condiviso, con l'indispensabile collaborazione delle istituzioni" conclude il direttore di ConfCom Pisa.

Fonte: Ufficio Stampa - Confcommercio Pisa

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