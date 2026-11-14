Aggressioni e offese razziste sui bus, CISL: "Interventi concreti per la sicurezza dei lavoratori"

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"Ancora una volta siamo costretti a intervenire a seguito di episodi di aggressione e violenza nei confronti dei conducenti del trasporto pubblico locale. Situazioni inaccettabili che richiedono risposte concrete e interventi mirati a garantire la sicurezza di chi ogni giorno svolge un servizio essenziale per la collettività".

Così si legge nel comunicato diffuso da Cisl Pisa.

"CISL e FIT-CISL Pisa ritengono che la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori debba rappresentare una priorità assoluta. Lavorare in sicurezza significa non soltanto garantire un diritto fondamentale, ma anche rendere concreti i principi di libertà e democrazia, permettendo a ogni persona di scegliere e svolgere il proprio lavoro senza paura".

“Esprimiamo inoltre piena solidarietà e vicinanza alla giovane lavoratrice vittima di offese razziste, un episodio grave che condanniamo con fermezza. Nessuno deve subire discriminazioni o umiliazioni per le proprie origini, per il colore della pelle o per qualsiasi altra caratteristica personale. In un clima sociale segnato da forti contrapposizioni, crediamo sia ancora più importante riaffermare i valori dell’equità, del rispetto e della libertà individuale. Ogni persona deve poter costruire il proprio futuro e realizzarsi attraverso il lavoro, senza condizionamenti, violenze o discriminazioni. Per questo chiediamo alle aziende e alle istituzioni di mettere in campo tutte le misure necessarie a prevenire nuove aggressioni e garantire condizioni di lavoro sicure. Non possiamo limitarci a esprimere solidarietà dopo ogni episodio: è il momento di agire concretamente. Perché la sicurezza è un diritto, il rispetto è un dovere e la dignità delle persone deve essere sempre tutelata”, conclude la nota della CISL e FIT CISL Pisa.

Fonte: CISL Pisa - Ufficio Stampa

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