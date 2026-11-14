Al San Giuseppe di Empoli presentato il progetto "Seminiamo gentilezza"

La gentilezza non è un abito formale né un’intenzione di facciata, ma una scelta organizzativa concreta capace di migliorare l'efficacia delle terapie, prevenire il burnout e trasformare le dinamiche umane nei contesti ad alta intensità emotiva. È il messaggio emerso in occasione della giornata mondiale della gentilezza (13 novembre) e che è stata l'occasione per presentare il progetto "Seminiamo gentilezza", che ha visto confrontarsi al San Giuseppe di Empoli sanitari, psicologi, istituzioni e comunicatori.

"Crediamo che la gentilezza non sia un accessorio o un optional della cura, ma che ne sia parte integrante - ha spiegato la dottoressa Francesca Bellini, direttrice del presidio ospedaliero di Empoli -. In un ambiente complesso come l'ospedale, la differenza tra una disposizione individuale e una scelta strategica dell'organizzazione è decisiva. Abbiamo lavorato affinché la struttura sia orientata all'accoglienza, per far sì che le persone non si sentano mai ridotte a numeri".

L'evento ha fatto il punto sulle pratiche dei reparti coinvolte nel progetto. In Pneumologia, guidata da Antonio Sanna, il presentarsi al paziente e spiegare gli obiettivi di cura riduce l'ansia; approccio analogo in Gastroenterologia con Francesca Calella, che ha introdotto strumenti per la risoluzione collaborativa dei problemi e il riconoscimento dei talenti. In Cardiologia, la coordinatrice Irene Costoli ha ricordato come sia stato introdotto il "momento della gentilezza" post-briefing e la bacheca dei messaggi, mentre la dottoressa Silvia Dolenti in Medicina 1 ha illustrato l'attivazione del diario della gratitudine. In Oncologia, la dottoressa Francesca Martella ha illustrato il percorso "Love - L'Oncologia che vorrei" e il decalogo del progetto "Lago" per rafforzare la coesione del team di fronte alla malattia.

"Per praticare la gentilezza in ospedale ci vuole coraggio, poiché si rischia di apparire inopportuni - ha sottolineato la dottoressa Giuditta Martelli, psicologa della Psicologia ospedaliera dell'ospedale San Giuseppe di Empoli -. Considerarla una mera dote personale è un errore cognitivo: a livello neurobiologico è un'abilità che, se allenata, diventa competenza. La svolta sta nella scelta consapevole di entrare in contatto con l'altro con tatto, preservando la propria libertà relazionale anche sotto forte pressione".

Il benessere lavorativo è stato approfondito da Barbara Belli della Direzione infermieristica e da Samantha Pesci, che ha evidenziato il ruolo della mindfulness contro lo stress. Il giornalista Saverio Tommasi ha riflettuto sulla gentilezza come ribellione costruttiva verso le dinamiche di potere, mentre il vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti ha evidenziato come la qualità relazionale riduca i contenziosi e aumenti la fiducia dei cittadini, in linea con l'esperienza del Centro Lilith e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli come ha illustrato la presidente del sodalizio Eleonora Gallerini.

"La gentilezza non c'entra con la semplice etichetta: è un atto di coraggio che supera la ricerca del colpevole per concentrarsi sulle soluzioni», ha concluso la dottoressa Loriana Meini della Direzione infermieristica dell'ospedale di Empoli. «È una semina costante: non tutte le stagioni danno i medesimi frutti, ma il nostro compito è continuare a seminare per costruire una comunità coesa".

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa