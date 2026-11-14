Autostrada A1, doppia chiusura notturna

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(foto gonews.it)

Doppia chiusura notturna sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto fiorentino, per consentire interventi di manutenzione. Dalle 22 di oggi, sabato 14 novembre, alle 6 di domani, domenica 15 novembre, saranno interdetti al traffico, in direzione Roma, i tratti compresi tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino e tra Firenze Sud e Incisa Reggello.

Nel primo caso, la chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione agli impianti delle gallerie. Nel secondo, invece, sono previsti interventi sulla pavimentazione stradale in un tratto interessato dai lavori di ampliamento dell'autostrada.

Per gli automobilisti diretti verso Firenze e Roma, dopo l'uscita obbligatoria a Barberino di Mugello, viene consigliato di percorrere la strada provinciale 8, seguendo la segnaletica gialla con indicazione "Roma", per poi rientrare in A1 al casello di Calenzano Sesto Fiorentino.

Una volta raggiunta Firenze Sud, sarà necessario uscire nuovamente dall'autostrada e seguire le indicazioni della segnaletica gialla per Roma, fino al successivo ingresso in A1 alla stazione di Incisa Reggello.

Per chi deve affrontare lunghe percorrenze, viene invece suggerito un itinerario alternativo che prevede l'uscita a Firenze Impruneta, il proseguimento lungo il raccordo Firenze-Siena e successivamente sulla Siena-Perugia, fino al casello di Valdichiana, dove sarà possibile rientrare in A1 in direzione Roma.

La circolazione nei tratti interessati dai lavori tornerà regolare, secondo il programma previsto, dalle 6 di domenica mattina.

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