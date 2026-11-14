Il Busoni Jam torna a Vinci per la seconda edizione

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Patrizio Castiglia

A 102 anni dalla morte di Ferruccio Busoni, a 2 chilometri dalla sua casa natale, il Comune di Vinci torna a omaggiarlo con la seconda edizione di BUSONI JAM 2.0: quattro concerti gratuiti, dal 22 novembre al 12 dicembre, con brani rarissimi di Busoni eseguiti da giovani talenti insieme ad artisti internazionali. Un festival vincitore del bando SIAE “Per Chi Crea”, con lo spirito delle jam session: musica da condividere, non solo da ascoltare.

BUSONI JAM 2.0 è tornato! A 102 anni dalla morte di Ferruccio Busoni, a 2 km dalla sua casa natale, il Comune di Vinci e il Centro di Formazione Musicale CFCM omaggiano il grande compositore con la seconda edizione del festival BUSONI JAM 2.0.

Dopo il successo della prima edizione, vincitrice nel 2023 del bando “Per Chi Crea” di SIAE e MiC, la rassegna torna con 4 concerti a ingresso gratuito. In ogni appuntamento, ideato dalla direttrice artistica Elisa Racioppi, verrà eseguito un brano di Busoni poco conosciuto, accanto a Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven e molti altri.

Il nome BUSONI JAM ricorda le jam session jazz: artisti che si incontrano per suonare insieme, senza schemi. Con lo stesso spirito, i giovani protagonisti della rassegna si confronteranno con artisti di fama internazionale, per un pubblico nuovo e per gli affezionati del CFCM.

“Invito tutti a partecipare a questi preziosi appuntamenti concertistici, per scoprire un Busoni intimo e ancora poco eseguito, nel cuore dei luoghi dove è nato.” dichiara Camilla Ferri, presidente del CFCM.

Gli appuntamenti

22 Novembre ore 21 - Chiesa di Santa Maria a Petroio, Vinci
Patrizio Castiglia, violino - Giacomo Gaudenzi, violoncello - Dimitri Betti, clavicembalo
Musiche di Busoni, Vivaldi e Corelli

29 Novembre ore 21 - Chiesa di Santa Maria a Spicchio, Vinci
Grand String Trio
Musiche di Busoni, Wolf-Ferrari e Boccherini

6 Dicembre ore 18 - Sala Adams CFCM, Sovigliana
Duo Vismara-Racioppi
Musiche di Busoni, Beethoven, Mozart e Debussy

12 Dicembre ore 21:15 - Chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana, Vinci
Augusto Vismara e Gaetano Adorno, violini solisti - Ensemble Kammerkonzert
Musiche di Busoni, Bach, Vivaldi e Vismara

Ingresso gratuito. Per informazioni: cfcm@libero.it - 348 273 7140. Con il contributo della Città Metropolitana di Firenze.

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