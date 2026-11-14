Inaugurato "il Fierone" a Castelfranco di Sotto

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Foto da Comune di Castelfranco di Sotto

Anche se con un po' di ritardo a causa della piogge degli ultimi giorni, ieri mattina, venerdì 13 novembre, l'assessore alle attività produttive Pino Calò è riuscito a inaugurare il Luna Park per la fiera di San Severo, “Il Fierone”.

All'ideale taglio del nastro c'era Calò per il comune e poi i rappresentanti dei lavoratori delle giostre. Prossima tappa della fiera di San Severo dopo la giornata di oggi, in cui il Luna park rimane aperto tutto il giorno, la fiera di domenica prossima, 15 novembre quando in paese arriveranno circa 100 venditori ambulanti. Gli appuntamenti si protrarranno poi fino al giorno dedicato al santo patrono di Castelfranco di Sotto, il 18 novembre.

IL PROGRAMMA

 

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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