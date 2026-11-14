Incendio in un capannone a Scansano

Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 7, all'interno di un capannone nella zona di Pomonte, nel comune di Scansano, in provincia di Grosseto. A dare l'allarme è stato il proprietario della struttura, che, aprendo la porta del locale, si è accorto della presenza delle fiamme, già sviluppate all'interno dell'edificio.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale di Grosseto e dai distaccamenti di Orbetello e Manciano. All'interno del capannone, dotato di una copertura in pannelli di lamiera sulla quale erano installati impianti fotovoltaici, erano custodite numerose attrezzature da lavoro.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri e un funzionario tecnico dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti.