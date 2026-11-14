Lieve scossa di terremoto a Pomarance, in provincia di Pisa

Cronaca Pomarance
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(Mappa da sito Ingv)

All'alba di stamani la scossa di magnitudo 2.3 avvertita dalla popolazione

Scossa di terremoto alle prime ore di oggi, sabato 14 novembre, in provincia di Pisa, nel territorio di Pomarance. La scossa, di magnitudo 2.3, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.38, ad una profondità di 9 chilometri, in corrispondenza di una zona boschiva della riserva naturale Monterufoli, a 7 chilometri a sud ovest di Pomarance. La lieve scossa risulta essere stata avvertita dalla popolazione e al momento non sono emerse criticità.

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