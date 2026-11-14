Lieve scossa di terremoto a Pomarance, in provincia di Pisa

Scossa di terremoto alle prime ore di oggi, sabato 14 novembre, in provincia di Pisa, nel territorio di Pomarance. La scossa, di magnitudo 2.3, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 5.38, ad una profondità di 9 chilometri, in corrispondenza di una zona boschiva della riserva naturale Monterufoli, a 7 chilometri a sud ovest di Pomarance. La lieve scossa risulta essere stata avvertita dalla popolazione e al momento non sono emerse criticità.

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