Maltempo a Bagni di Lucca, statale del Brennero chiusa

Resta critica la situazione a Bagni di Lucca, dove proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo che ha colpito il territorio nei giorni scorsi. Il bilancio delle persone evacuate è salito a 13, mentre la strada statale del Brennero rimarrà chiusa al traffico almeno fino a mercoledì.

Nei prossimi giorni Anas valuterà la possibilità di consentire la circolazione attraverso aperture limitate a determinate fasce orarie, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Questa mattina è stato effettuato un sorvolo in elicottero per verificare l'entità dei movimenti franosi che hanno interessato la zona. Alcune delle situazioni individuate dall'alto sono state successivamente esaminate dalle squadre di terra. Nel corso delle operazioni si è resa necessaria l'evacuazione di altre due persone da un'abitazione in località Casina Rossa.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche con mezzi per il movimento terra, liberando alcuni tratti stradali ostruiti da piccoli smottamenti che avevano impedito l'accesso a diverse abitazioni, rimaste temporaneamente isolate.

Le attività di protezione civile, coordinate dal sindaco di Bagni di Lucca, Michelini, si concentrano sul ripristino della viabilità e sull'assistenza alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie case.

Gli interventi continueranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di risolvere le criticità ancora presenti prima dell'arrivo di una nuova perturbazione prevista per la prossima settimana.

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