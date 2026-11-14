Nasce il nuovo Centro di aggregazione giovanile di Vinci

Il nuovo centro di aggregazione giovanile di Vinci è realtà. È stato inaugurato oggi, sabato 14 novembre 2026, all’interno del complesso situato nell’ex area Tamburini, in località Ripalta, alle porte della città del Genio.

Parte del progetto rinominato “Radici future”, il nuovo Centro sorge all’interno di un’area recuperata con le risorse del PINQuA, un programma di investimenti del PNRR per la rigenerazione urbana.

Il nuovo Centro, che si aggiunge così a quello già presente a Sovigliana, nei locali della scuola media ‘Nencioni’, sarà anche la sede ufficiale della Consulta dei giovani di Vinci, l’organo consultivo nato nel maggio 2025 e guidato da Chiara Torrigiani.

A gestire il nuovo Centro la cooperativa Cora, che lo renderà attivo già da lunedì 16 novembre, per tutta la durata dell’anno scolastico: il CAG sarà infatti aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, per offrire i servizi di supporto allo studio (servizio le cui informazioni si possono reperire chiamando il 3286564421), mentre dalle 17 alle 19.15 il Centro sarà ad accesso libero, con tutte le attività seguite costantemente da due educatori qualificati.

A tagliare il nastro, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Lorenzo Micheli, consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Chiara Torrigiani, presidente della Consulta dei giovani di Vinci, e gli esponenti della giunta comunale del Comune di Vinci.

“Con questo centro, come giunta ci siamo chiesti cosa avrebbe portato un valore aggiunto a Vinci, e fra le tante cose abbiamo puntato a un luogo che possa accogliere i giovani e possa dare loro le opportunità che meritano – spiega Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Questo Centro di aggregazione giovanile è uno degli elementi che fa rinascere la zona di Ripalta; a esso seguiranno gli alloggi del PINQuA, il campo da calcio a 5, la riqualificazione del Parco Amboise.

I miei ringraziamenti vanno a Bernard Dika, qui presente, in rappresentanza della Regione e della loro attenzione per politiche giovanili. Chi materialmente ha realizzato questo centro: le ditte coinvolte e l’ufficio Lavori Pubblici; un grazie anche all’ufficio Servizi alla persona per quello che è stato fatto in questi anni a livello di gestione di questo progetto; chi gestirà le attività di questo centro, animando i pomeriggi dei giovani.

I grandi progetti non nascono mai dall’oggi al domani e se noi possiamo inaugurare adesso è perché nel 2010 il rudere che era qui fu acquistato da quella giunta e poi il progetto continuato dalla giunta successiva: mi riferisco ai sindaci che mi hanno preceduto, Dario Parrini e Giuseppe Torchia, che hanno avuto quella che possiamo chiamare visione e grazie al loro lavoro siamo qui ad aprire le porte di questo nuovo centro”.

“I centri di aggregazione sono uno spazio nel quale i giovani imparano a stare nella società – ha dichiarato Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana.

Ciò che apprezzo è la scelta politica che è stata fatta in questo caso, ovvero destinare risorse a un’opera come questa, che riesce cioè a dare un posto di riunione ai giovani per permettere loro di costruire il proprio futuro attraverso ciò che gli offre il presente, e una struttura come questa, fatta per loro, è per l’appunto uno strumento fortissimo per preparare il futuro di una comunità”.

“Questo Centro porta qualcosa di completamente nuovo a Vinci, che ne migliora comunità e servizi – ha commentato Chiara Torrigiani, presidente della Consulta dei giovani di Vinci.

Come presidente voglio ringraziare particolarmente le istituzioni e il consigliere Lorenzo Micheli, che sono state vicini alla Consulta, permettendo a essa di lavorare per costruire dei progetti concreti”.

“È con particolare soddisfazione che oggi inauguriamo questo centro giovanile – dichiara Lorenzo Micheli, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili.

Questa struttura è un investimento sul futuro, sulla comunità, sull’appartenenza, nonché tende a valorizzare le capacità dei ragazzi. Un augurio va a loro, perché possano approfittare di un posto come questo”.

Nell’area dove sorge il centro di aggregazione di Vinci – che è stato ricavato da un vecchio fienile – sono inoltre presenti due altri edifici, dove sorgeranno 14 nuovi alloggi da destinare a canone calmierato a studenti e giovani lavoratori; pochi metri più in là sta nascendo un nuovo campo da calcio a 5, con erba sintetica e recinzioni, i cui lavori sono iniziati pochi giorni fa.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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