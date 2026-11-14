Sicurezza stradale, flash mob a Firenze

Un attraversamento collettivo sulle strisce pedonali per chiedere strade più sicure e una revisione della riforma del Codice della strada. È l'iniziativa organizzata a Firenze dalla Rete Firenze 30, che ha riunito attivisti e cittadini all'incrocio tra via De Sanctis e via Quintino Sella, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

I partecipanti hanno attraversato insieme la carreggiata, garantendo simbolicamente la precedenza a pedoni e ciclisti e richiamando l'attenzione sulla necessità di tutelare gli utenti più vulnerabili della strada. La manifestazione si è inserita nella mobilitazione nazionale promossa da RIME (Rete Italiana Mobilità Equa), che riunisce 42 organizzazioni impegnate nella sicurezza stradale, nella mobilità sostenibile e nella tutela delle vittime degli incidenti.

Al centro della protesta le modifiche al Codice della strada, giudicate insufficienti dalle associazioni per garantire una maggiore sicurezza. RIME chiede al Governo di interrompere l'attuale percorso di approvazione della riforma e avviare un nuovo confronto con Parlamento, amministrazioni locali e società civile.

Tra le principali criticità denunciate figurano le nuove disposizioni sulla precedenza ai pedoni, le norme relative alla distanza di sicurezza tra automobilisti e ciclisti, la riduzione delle sanzioni per alcuni eccessi di velocità e le maggiori difficoltà per i Comuni nell'istituzione delle Zone 30. Le associazioni contestano inoltre la possibilità di innalzare fino a 70 chilometri orari i limiti su alcune strade urbane.

A sostegno delle proprie richieste, gli organizzatori ricordano che nel 2025 sulle strade italiane hanno perso la vita 2.868 persone. Un bilancio che, secondo la rete, conferma la distanza dell'Italia dagli obiettivi europei di riduzione della mortalità stradale entro il 2030.

Il flash mob fiorentino è stato dedicato alla memoria di Nicolò, il bambino di sette anni investito e ucciso a Torino mentre si recava a scuola in bicicletta, e di tutte le vittime della strada. Un'iniziativa con cui gli organizzatori hanno ribadito la necessità di mettere la tutela della vita umana al centro delle politiche sulla mobilità, richiamando l'obiettivo europeo Vision Zero, che punta ad azzerare le vittime degli incidenti stradali.

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