Sospensione delle attività al Centro trasfusionale del Ceppo

Da domani, domenica 15 novembre e per circa 5 giorni, il Centro trasfusionale del Ceppo, a Pistoia, sospenderà temporaneamente le proprie attività per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria, resi necessari dalla presenza di infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio. Le donazioni proseguiranno a Quarrata.

La situazione, legata alle piogge degli ultimi giorni, richiede verifiche tecniche e lavori per prevenire possibili conseguenze sugli impianti della struttura. Gli interventi prenderanno il via domani, domenica 15 novembre, e proseguiranno nei giorni successivi.

Durante il periodo di sospensione, l’attività di raccolta del sangue sarà regolarmente garantita e temporaneamente trasferita a Quarrata. La Croce Rossa ha infatti messo a disposizione i propri locali per consentire la prosecuzione delle donazioni fino alla riattivazione del servizio al Ceppo.

Inoltre il sistema trasfusionale Pistoiese e della Valdinievole fa rete: il centro trasfusionale di Pescia infatti ha dato disponibilità ad aumentare di alcune unità i posti per i donatori. Se necessario saranno attivati slot supplementari anche al centro raccolta di Monsummano. In aggiunta, infine, anche il centro trasfusionale di Prato incrementerà gli slot per agevolare le donazioni di sangue.

Fonte: AUSL Toscana centro - Ufficio Stampa

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