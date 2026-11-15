L'Abc supera Bottegone e difende il PalaBetti: finisce 83-64

Il big match dell’ottava giornata di andata si tinge di gialloblu. L’Abc Solettificio Manetti supera Bottegone 83-64 e difende ancora il proprio fortino, conquistando il settimo risultato utile consecutivo. Pur tra luci ed ombre, i ragazzi di Alberto Tonfoni vanno a prendersi una vittoria importante, piazzando il break decisivo a cavallo tra la seconda e la terza frazione per poi amministrare l’ultimo quarto. Da segnalare la prestazione di spessore di Gianni Mancini, che proprio come sette giorni fa a Prato ha rappresentato l’uomo in più dei gialloblu, con 24 punti realizzati e tanta solidità sotto le plance. Un’Abc che però ha dovuto anche fare i conti con il nuovo stop di Riccardo Balducci, in campo soltanto per pochi minuti e poi costretto a fermarsi per un risentimento muscolare alla schiena.

Il tutto nella serata dell’omaggio alla squadra femminile che nella stagione 1997/98 conquistò una storica promozione in serie B, premiata a centro campo durante l’intervallo del match dal presidente Renzo Tani e dal responsabile del settore femminile Gianni Lazzeretti: tra le atlete scese in campo anche Cristina Capocchini, tornata sul parquet da cui ha avuto inizio la sua avventura, poi culminata sui palcoscenici di serie A e anche su quelli internazionali con la maglia Azzurra.

"Questa vittoria ha un sapore dolce e amaro – spiega coach Tonfoni -. Sicuramente il risultato ampio è la nota positiva, ma in parte il finale è anche bugiardo perché per lunghi tratti Bottegone ha pareggiato la nostra intensità e la nostra energia. Dobbiamo sicuramente fare qualcosa di più dal punto di vista dell’attenzione difensiva e dello sviluppo del gioco, però è indubbio che i ragazzi si stanno impegnando e i risultati per adesso sono positivi. Quindi prendiamo il buono ma dobbiamo cercare di essere sicuramente più continui".

Intanto sabato prossimo 21 novembre, alle 18:30, i gialloblu torneranno in campo a Firenze, stavolta sponda Valdisieve.

LA CRONACA

Dopo il primo tentativo di allungo castellano a firma Carlotti, Bottegone ricuce con Smecca dall’arco, per poi mettere la testa avanti grazie all’affondo di Cukaj che vale il sorpasso ospite a metà frazione (11-12). Belli dalla lunga distanza e Mancini nel pitturato ristabiliscono il controllo castellano (19-15), ma in un attimo in casa Abc si spegne la luce, così Cecconi e Grieco ringraziano e piazzano un mini parziale di 0-8 che vale il 19-23 al 9′. De Leone rompe gli indugi locali, poi il recupero di Cantini innnesca il contropiede di Corbinelli per la parità a quota 25, finché Smecca dalla lunetta scrive 25-27 al primo riposo.

Le triple di Belli e Lazzeri provano a dare la scossa alla gara, mentre il gioco a due tra Belli e Cantini vale il nuovo +6 gialloblu, preludio ad un monumentale Mancini che infila il 39-31 al 14′. Cinque punti di Biagi tengono Bottegone a stretto contatto (39-36) così, mentre l’Abc fatica a trovare soluzioni offensive, Cecconi ristabilisce il -1. Si procede in chiaroscuro fino a quando i gialloblu alzano finalmente l’attenzione nelle retrovie, affidandosi in attacco al parziale personale dell’uomo della provvidenza, Gianni Mancini, che manda tutti all’intervallo sul 48-38.

Dopo un rientro in campo confusionario, Carlotti si prende la scena con tre giochi di prestigio dall’arco che, di fatto, rappresentano il break che gira l’inerzia: 59-42 dopo quattro giri di cronometro. Biagi e Santi battono due colpi per Bottegone, ma Cantini spalle a canestro infila il 69-47, preludio al 68-51 alla terza sirena.

Con la tripla di Lazzeri del +20 (71-51) arriva anche l’ipoteca sulla gara. Adesso si gioca soltanto per la differenza canestri: Bottegone torna fino a -13 (77-64), ma l’ultimo walzer è tutto gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BOTTEGONE BASKET 83-64

Abc Solettificio Manetti: Rosi D., Rosi L., Lazzeri 11, Ticciati 4, Corbinelli 18, Talluri ne, Balducci, Belli 8, Mancini 24, Carlotti 8, De Leone 6, Cantini 4. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Bottegone Basket: Magnini 2, Mucciola 2, Mariotti, Biagi 12, Cappellini 2, Cukaj 10, Cremese ne, Smecca 9, Cherini 2, Cecconi 8, Grieco 6, Santi 11. All. Milani. Ass. Santi, Greco.

Parziali: 25-27, 48-38 (23-11), 68-51 (20-13), 83-64 (15-13)

Arbitri: Agnorelli di Poggibonsi, Benenati di Cecina.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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