Alluvione 1966, prevenzione e risposta alle emergenze: a Firenze la giornata studi della Croce Rossa

Come furono organizzati i soccorsi quando le alluvioni del novembre 1966 colpirono Firenze, Pisa, Grosseto e altri territori della Toscana? E come si preparano oggi istituzioni, soccorritori e comunità ad affrontare emergenze di questa portata? A queste domande è stata dedicata «Intersezioni. Il sistema di risposta alle emergenze e la Croce Rossa Italiana a sessant’anni dalle alluvioni di Firenze e della Toscana», la Giornata di Studi promossa dalla Croce Rossa Italiana, che si è svolta sabato 14 novembre nella Palazzina Reale della stazione di Firenze Santa Maria Novella.

Alla Giornata di Studi hanno partecipato più di 120 persone. Tra loro, numerose persone sorde hanno potuto seguire gli interventi grazie al servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

La Giornata di Studi e le iniziative collegate si sono svolte con il supporto di Fondazione FS, della Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo e di Rai Toscana e con la collaborazione di Grandi Stazioni Rail e Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Gli appuntamenti organizzati dalla Croce Rossa Italiana rientrano nel programma ufficiale delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’alluvione di Firenze e della Toscana, promosso da Regione Toscana, Comune di Firenze e Università degli Studi di Firenze.

"Dopo le alluvioni del 1966, la Croce Rossa Italiana e le Società consorelle di altri Paesi affrontarono un lavoro enorme di coordinamento degli aiuti materiali. La rete internazionale organizzò l’invio di beni da ogni parte del mondo e la Croce Rossa Italiana ne curò la ricezione e la distribuzione nei territori colpiti", ha dichiarato Lorenzo Andreoni, presidente del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana. "Volontarie, volontari e operatori selezionarono i beni in base alle necessità, li immagazzinarono e organizzarono le consegne alle famiglie. Insieme a viveri, indumenti e coperte arrivarono mezzi e personale a sostegno dei soccorsi. Dietro ogni consegna c’era una rete di persone che lavorava in Italia e all’estero perché gli aiuti raggiungessero chi ne aveva più bisogno, a Firenze e in tutta la Toscana. Con le iniziative per il 60° anniversario vogliamo dare rilievo a quell’impegno senza confini, che ancora oggi caratterizza la risposta internazionale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa".

La mattina. Prevenzione, evoluzione delle emergenze e informazione

Dopo i saluti istituzionali e il videomessaggio del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro, Bernardo Mazzanti, dirigente del Settore Idrologico e Geologico e Centro Funzionale Regionale della Regione Toscana, ha affrontato il tema della tutela dei beni culturali nelle emergenze, con particolare attenzione al coordinamento degli interventi per mettere in sicurezza il patrimonio. Francesco Meneguzzo, commissario del Consorzio LaMMA, ha messo a confronto le condizioni meteorologiche e climatiche del 1966 con quelle attuali, per inquadrare l’alluvione e riflettere sul contributo dell’osservazione e della previsione allo studio degli eventi estremi.

Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, ha approfondito il ruolo dei consorzi di bonifica nella mitigazione del rischio idraulico. Alessandro Paola, direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana, ha illustrato come si è evoluta dal 1966 a oggi la capacità di risposta del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso i cambiamenti nei mezzi, nelle tecniche e nell’organizzazione dei soccorsi. Ha chiuso la mattinata Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana, con un intervento sul racconto giornalistico dell’alluvione e sull’evoluzione dell’informazione durante le emergenze.

Il pomeriggio. La Croce Rossa dal 1966 alle emergenze di oggi

Marco Boschi, istruttore di Protezione Civile della CRI Toscana, ha tenuto due interventi. Il primo ha ricostruito la risposta della Croce Rossa Italiana alle alluvioni in Toscana, dall’organizzazione dei soccorsi all’assistenza alle famiglie. Il secondo è stato dedicato alla mobilitazione internazionale e al contributo delle Società consorelle nel far arrivare gli aiuti alle popolazioni colpite.

Andrea Marchi, delegato tecnico regionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi, ha illustrato l’organizzazione dell’omonima area della CRI Toscana e il coordinamento delle risorse sul territorio. Gabriele Miglietta ha approfondito il ruolo della Croce Rossa nelle emergenze attuali e future, mentre Grazia D’Alessandro ha affrontato il tema della formazione e di come trasmettere alle nuove generazioni l’esperienza maturata negli interventi di protezione civile. Entrambi fanno parte della Commissione Didattica Nazionale Operazioni, Emergenza e Soccorsi della CRI, di cui è membro anche Carlo Bargagna, che ha chiuso i lavori.

Durante la Giornata di Studi si è tenuto anche un annullo filatelico speciale in collaborazione con Poste Italiane.

Gli eventi collegati del fine settimana a Santa Maria Novella

Negli spazi della biglietteria della stazione è visitabile a ingresso libero fino al 30 novembre la mostra fotografica e documentale «1966. Oltre il fango, l’Umanità. La risposta senza confini della Croce Rossa». Le 24 teche raccolgono fotografie d’epoca che documentano le conseguenze delle alluvioni a Firenze e in Toscana. Il percorso segue il lavoro dei volontari e degli operatori, dalla raccolta dei beni di prima necessità alla loro distribuzione alle famiglie, e racconta come gli aiuti internazionali raggiunsero le comunità colpite. Tra le fonti delle fotografie esposte figurano Foto Locchi, gli Archivi Alinari, la Fondazione Pisa–Palazzo Blu e l’Archivio storico di Intesa Sanpaolo. Il percorso comprende anche materiali dell’Archivio Moschi, messi a disposizione da Alessandro Coppini.

Ancora fino a domenica 15 novembre, in piazza Santa Maria Novella, la mostra statica dei mezzi della Croce Rossa Italiana presenta veicoli storici e dotazioni moderne oggi impiegate nelle operazioni di soccorso. All’interno dello shelter della Croce Rossa Italiana vengono proposti filmati originali delle Teche Rai sull’alluvione del 1966, per ripercorrere attraverso le immagini dell’epoca i giorni dell’emergenza e dei soccorsi. L’accesso all’esposizione e allo spazio video è libero.

Fonte: Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Toscana

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