Basket Empoli, l'Use Computer Gross batte Siena e rimane in vetta

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Tommaso Baldacci

L'Use Computer Gross supera la Virtus Siena per 90-68 e conferma il proprio primato in classifica. Una vittoria netta per la formazione empolese, che risponde positivamente anche sul piano del gioco dopo la perdita di Tosti e si prepara al prossimo impegno di campionato, la difficile trasferta di domenica prossima a Chiavari.

Contro una Virtus Siena molto giovane, i biancorossi hanno condotto la partita fin dalle prime battute, mostrando solidità e buone soluzioni offensive. Indicazioni incoraggianti per coach Valentino, soprattutto dai giocatori chiamati ad assumersi maggiori responsabilità dopo l'assenza di Tosti. Tra questi Baldacci, schierato nel quintetto iniziale, e Marini, entrambi destinati ad avere più spazio nelle prossime partite.

Conferme positive anche da Saltykov, sempre più importante negli equilibri della squadra, e da Korsunov, in crescita dopo i problemi fisici accusati a inizio stagione, nonostante qualche difficoltà nel tiro dalla distanza. Buone risposte sono arrivate inoltre da Soviero e Scali, quest'ultimo recentemente nominato capitano.

La partita si mette subito sui binari favorevoli agli empolesi. Soviero firma il primo canestro dal campo e la prima tripla, mentre Saltykov porta l'Use sul 15-7. I padroni di casa sfruttano il gioco vicino a canestro, conquistando numerosi tiri liberi, e trovano buone percentuali anche dalla lunga distanza. Il primo quarto si chiude sul 29-16.

Nella seconda frazione l'Use aumenta ulteriormente il vantaggio. Saccaggi apre con una tripla, poi Soviero firma il più 20 a sei minuti dall'intervallo. Coach Valentino concede spazio anche a Chelini e le squadre vanno al riposo sul 51-34. Nei primi due quarti gli empolesi fanno registrare anche un ottimo 80% nel tiro da tre punti, con quattro canestri realizzati su cinque tentativi.

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia. L'Use mantiene alto il ritmo e controlla il vantaggio, che raggiunge i 21 punti grazie a Scali. L'unico momento di apprensione arriva quando Saccaggi cade a terra, ma per lui si tratta soltanto di una botta al polpaccio. Al termine del terzo periodo il tabellone segna 71-48.

Nell'ultima frazione i biancorossi amministrano senza difficoltà il risultato fino al definitivo 90-68. Una prova convincente che permette all'Use Computer Gross di arrivare da capolista e con fiducia alla trasferta di Chiavari, primo importante banco di prova per misurare le ambizioni della squadra.

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