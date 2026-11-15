Donna muore in strada a Donoratico, indagini in corso

Cronaca Castagneto Carducci
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La 68enne si sarebbe trovata in corrispondenza delle strisce pedonali

Tragedia questa mattina, domenica 15 novembre, in strada lungo l'Aurelia a Donoratico dove una donna è stata ritrovata senza vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con un'automedica e due ambulanze, e le forze dell'ordine.

Secondo quanto emerso la donna, di 68 anni, si trovava a terra in corrispondenza delle strisce pedonali e presentava varie ferite sul corpo che, dalle prime informazioni, sarebbero compatibili con traumi derivati da un incidente stradale.

Nonostante i tentativi dei soccorritori intervenuti sul posto, per la donna non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In corso le indagini da parte delle forze dell'ordine, per ricostruire l'accaduto e accertare le cause del decesso.

Rintracciato l'automobilista coinvolto

È stato rintracciato l'automobilista che sarebbe rimasto coinvolto nel presunto incidente stradale, a seguito del quale è stata trovata senza vita la donna. Proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti. Da chiarire anche se la vittima, che camminava con un deambulatore, sia stata investita e se al momento del passaggio dell'auto, poco dopo una curva, si trovasse già sull'asfalto e fosse già deceduta.

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