Empoli, furto al negozio Ollo Store: indagini in corso

Cronaca Empoli
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(foto di archivio)

Il colpo nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre: in corso di quantificazione il materiale che i ladri sono riusciti a portare via

Furto nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre al negozio Ollo Store di Empoli. Ancora da quantificare il valore e il materiale sottratto dall'attività in via Raffaello Sanzio, dove dopo l'intrusione è scattato l'allarme e il conseguente intervento di guardie giurate e forze dell'ordine.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Nazione ad agire, poco prima delle 4, sarebbero state due persone a volto coperto che armate di arnesi atti allo scasso avrebbero forzato la porta d'ingresso. Una volta all'interno del negozio sarebbero riusciti a prendere alcuni prodotti esposti, sembrerebbe usati ma comunque di valore. Oltre all'allarme partito subito, dentro all'attività era entrato in funzione il sistema nebbiogeno. Giunte immediatamente sul posto le guardie giurate, sono state inviate a supporto altre due squadre e contemporaneamente sono state allertate forze dell'ordine e il titolare, arrivato al negozio. Intervenuti i carabinieri, dopo le prime verifiche proseguono le indagini sull'accaduto e gli accertamenti sulla quantificazione dell'ammanco. Sempre come riporta il quotidiano sembra che i malviventi siano fuggiti a bordo di un'auto nera. Negli ultimi giorni altri casi di furti si sono verificati in negozi e locali della città.

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