Firenze, incendi lungo le rotaie nel cantiere della tramvia: intervento in corso

Cronaca Firenze
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Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, personale di Toscana Energia ed Enel

Intervento in corso dal pomeriggio di oggi a Firenze nel cantiere per la realizzazione della tramvia, in viale Giannotti, in seguito a piccole accensioni di incendi lungo le rotaie. Sul posto, dalle 17.30 circa, stanno intervenendo i vigili del fuoco con una squadra, per la messa in sicurezza e il monitoraggio per la verifica di eventuali fughe di gas. Gli accertamenti sono effettuati anche con il supporto del personale di Toscana Energia e di Enel. Presenti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.

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