Punto sul finale per Gialloblu Castelfiorentino: finisce 48-47 con Bellaria Pontedera

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È il +1 di Bandinelli dalla linea della carità a decidere il match tra Gialloblu Castelfiorentino e Bellaria Pontedera: 48-47 il finale al PalaGilardetti. Le ragazze di Gianni Cosi suonano dunque il terzo squillo consecutivo, al termine di una gara per tre quarti condotta fino quando la rimonta pisana ha riaperto completamente la sfida nella frazione finale. Un successo che concorre a dare carica e fiducia a Banchelli e compagne, confermando le buone indicazioni emerse nelle ultime gare.

Buon avvio per le gialloblu, che nel primo quarto mettono la testa avanti toccando il 18-14 dopo dieci giri di lancette. Nella seconda frazione il controllo resta saldamente in mano alle padrone di casa, che toccano anche la doppia cifra di vantaggio andando poi al riposo lungo sul 32-24. Al rientro dagli spogliatoi, però, l’inerzia gira dalla parte delle ospiti, che tornano fino a -2 salvo chiudere il terzo periodo sul 39-35. Un avvincente botta e risposta accompagna l’ultima frazione di gioco, mentre la rimonta di Bellaria si concretizza con il sorpasso a tre minuti dalla sirena. Bellantoni ristabilisce la parità a quota 47 finché, sull’ultimo possesso castellano, un tecnico alla panchina ospite manda in lunetta Bandinelli che, con sei secondi sul cronometro, mette il sigillo. Bellaria, infatti, ha il tempo per l’ultimo attacco, ma il tiro della possibile vittoria si spegne sul ferro.

Prossimo impegno sabato 21 novembre alle 20:30 sul parquet di Porcari.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BELLARIA BASKET 48-47

Gialloblu Castelfiorentino: Bellantoni 7, Nannetti 7, Moustakalle 2, Calugi 3, Bandinelli 9, Ravenni 9, Dani 5, L’Ala 2, Banchelli 2, Ancilotti 2, Baldinotti, D’Ambrosio. All. Così. All. Caggiano.

Bellaria Pontedera: Ferrara 11, Puccini 5, Rossi V. 9, Portoghese 5, Galimberti 2, Mannucci 2, Lorenzini 3, Bartolini 3, Rossi A. 4, Pancrazi 3, Morelli, Capozo. All. Puntoni.

Parziali: 18-14, 32-24 (14-10), 39-35 (7-11), 48-47 (9-12)

Arbitro: Cammilli di Empoli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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