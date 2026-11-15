Incendio in un appartamento ad Arezzo, fumi invadono la palazzina: 9 persone soccorse

Incendio nella notte in un appartamento ad Arezzo, in località Policiano. Sul posto, a mezzanotte circa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, i soccorsi sanitari inviati dal 118 con numerose ambulanze, polizia di Stato. Nove persone sono state trasferite all'ospedale San Donato, per accertamenti dopo l'inalazione di fumi provocati dall'incendio, divampato per cause in corso di accertamento, da un appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina.

Giunti sul posto i vigili del fuoco con autoscala e sette unità, gli occupanti dell'appartamento coinvolto dalle fiamme, quattro residenti, erano riusciti ad uscire per tempo in autonomia. Invasi dal fumo anche gli altri spazi della palazzina: gli occupanti degli altri due appartamenti sullo stesso piano, alcuni dei quali dormivano, sono stati messi in salvo ed evacuati dai vigili del fuoco e consegnati al personale sanitario.

In totale sono stati trasferiti all'ospedale di Arezzo, per accertamenti da inalazione di fumi, un totale di 9 persone residenti, tra cui due bambini ed una persona con difficoltà motorie. La polizia di Stato, presente con tre pattuglie, ha collaborato con i soccorritori e provveduto alle operazioni di interruzione del transito veicolare sulla strada SR71, per la presenza dei mezzi di soccorso. Le operazioni si sono protratte fino alle 2.30 circa, dopo la conclusione della bonifica, messa in sicurezza dell'area e completa evacuazione dei fumi. L'appartamento da cui ha avuto origine l'incendio, a causa dei danni subiti in varie stanze, è stato reso inagibile.

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