Incidente nella notte nel Pistoiese, muore un 56enne

Cronaca Buggiano
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incidente stabbia
(foto di archivio)

L'auto si è ribaltata, finendo su un fianco. In accertamento le cause

Tragico incidente nella notte a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia. Per cause ancora da chiarire, un'auto si è ribaltata. In seguito all'incidente un uomo di 56 anni ha perso la vita.

È successo intorno all'1.30 in via Bellavista, quando il veicolo avrebbe sbandato per poi ribaltarsi e finire su un fianco. All'arrivo dei soccorritori inviati dal 118 l'uomo sarebbe stato già in arresto cardiaco. Purtroppo, nonostante i tentativi e le manovre da parte del personale sanitario intervenuto, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il 56enne dall'auto, e i carabinieri per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione l'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi.

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