Lucca, grande faggio crolla sul baluardo San Colombano

Cronaca Lucca
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Nessun danno. "Era sotto osservazione da anni" spiegano dal Comune

Un grande faggio rosso è crollato, senza arrecare danni, durante la notte a Lucca, nella piazza d'armi est del baluardo San Colombano - sortita J. Escrivá de Balaguer. Come spiegato in una nota dal Comune la pianta "aveva problemi al colletto e in particolare una carie sulla base, per questo motivo era sotto osservazione da anni".

Per i problemi che l'albero "di dimensioni notevoli" presentava, "erano state eseguite tomografie ed altre analisi a cadenza regolare che sarebbero state ripetute anche quest'anno. Il faggio era stato proposto alla Regione Toscana per la monumentalità nel 2021, ma l'istanza non era stata accolta e non figurava quindi nella lista degli alberi tutelati dal Ministero dell'agricoltura e foreste". In seguito al crollo, viene aggiunto dal Comune, "la sortita resterà chiusa fino alla totale rimozione del tronco, operazione che, per dimensioni del tronco e posizione isolata del luogo, sarà complessa e potrà durare alcuni giorni".

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