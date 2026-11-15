Scontro tra moto e auto a Castelfranco, muore centauro di 44 anni

L'impatto fatale è avvenuto nella frazione di Orentano
Incidente mortale nella serata di sabato, a Orentano, frazione del comune di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa.
Un motociclista di 44 anni, residente nella zona, ha perso la vita in seguito a uno scontro con un'automobile avvenuto intorno alle 19 lungo via Tullio Cristiani, nel tratto di strada compreso tra gli incroci con via Corte Lelli e via Dori.
L’impatto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato dalla sella per diversi metri.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare il centauro, purtroppo inutilmente.
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