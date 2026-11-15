Pioggia, codice giallo su Valdarno inferiore e Bisenzio-Ombrone

Ancora pioggia in parte della Toscana. Come spiega in una nota la Regione, una perturbazione di origine atlantica, in transito fra stasera e domattina, porterà piogge con possibilità di temporali, in particolare lungo la direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia e Prato.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, lunedì 16 novembre, interesserà in modo particolare il bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese e il Valdarno inferiore, fino alla costa.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Come informa la Protezione civile Empolese Valdelsa, nella giornata di domani il codice giallo riguarderà i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci.

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