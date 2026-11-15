Pioggia, codice giallo su Valdarno inferiore e Bisenzio-Ombrone

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Possibili temporali, l'allerta per lunedì 16 novembre. Coinvolti anche più comuni nell'Empolese

Ancora pioggia in parte della Toscana. Come spiega in una nota la Regione, una perturbazione di origine atlantica, in transito fra stasera e domattina, porterà piogge con possibilità di temporali, in particolare lungo la direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia e Prato.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che, dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, lunedì 16 novembre, interesserà in modo particolare il bacino di Bisenzio e Ombrone pistoiese e il Valdarno inferiore, fino alla costa.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Come informa la Protezione civile Empolese Valdelsa, nella giornata di domani il codice giallo riguarderà i Comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci.

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