BuyFood Toscana in Tour, a dicembre la prima tappa ad Arezzo, dedicata a olio e birra

BuyFood Toscana diventa BuyFood in Tour, nuova iniziativa della Regione Toscana che estende sul territorio l’esperienza e il modello di promozione del BuyFood, con l’obiettivo di avvicinare le imprese ai mercati, favorire nuove relazioni commerciali e valorizzare le specificità delle diverse filiere agroalimentari regionali.

La prima tappa si svolgerà ad Arezzo, dal 10 al 12 dicembre 2026, presso Arezzo Fiere e Congressi, nell’ambito di AGRIeTOUR, e sarà dedicata a due comparti di particolare interesse per l’agroalimentare toscano: l’olio extravergine di oliva e la birra artigianale e agricola.

L’iniziativa, promossa dalla Regione e realizzata in collaborazione con PromoFirenze nell’ambito dell’accordo con la Camera di Commercio di Firenze, offre alle aziende un’occasione concreta per incontrare buyer e operatori nazionali, con un’attenzione particolare per le imprese di dimensioni più contenute, che spesso incontrano maggiori difficoltà a partecipare ai grandi appuntamenti business internazionali.

“Con BuyFood in Tour vogliamo allargare il raggio d’azione della promozione agroalimentare regionale”, spiega l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras. “BuyFood Toscana ha costruito negli anni una piattaforma di relazioni tra le nostre imprese e i mercati: vogliamo portare questo modello anche nei territori, con un’iniziativa itinerante capace di intercettare nuove produzioni, nuovi interlocutori e nuove opportunità. La promozione delle eccellenze agroalimentari non può fermarsi alla dimensione commerciale: dobbiamo saper mettere in relazione produttori, buyer, agriturismi e operatori turistici, costruendo reti che valorizzino insieme i prodotti, i paesaggi e le esperienze. L’oleoturismo e il birraturismo sono ambiti nei quali questa integrazione può generare nuove occasioni di crescita per le imprese e per i territori”.

Accanto alle opportunità commerciali, BuyFood in Tour punta a favorire la costruzione di una rete tra produttori agroalimentari e operatori del turismo. La presenza di agriturismi, strutture ricettive e professionisti interessati alle esperienze enogastronomiche rappresenta infatti un’occasione per sviluppare collaborazioni, ampliare i canali di vendita e promuovere nuove proposte di oleoturismo e birraturismo.

Un’opportunità particolarmente significativa per la Toscana, che conta oltre cinquemila agriturismi, circa duemila dei quali con attività di somministrazione. Queste strutture rappresentano un interlocutore strategico per le aziende produttrici, anche in considerazione dell’obbligo regionale di proporre agli ospiti prodotti a filiera corta, DOP, IGP e PAT.

La manifestazione AGRIeTOUR offrirà inoltre alle imprese partecipanti la possibilità di effettuare vendita diretta al pubblico nelle aperture pomeridiane della fiera, per i prodotti confezionati, e di prendere parte all’Experience B2B Workshop Turistico, dedicato allo sviluppo dell’oleoturismo e del birraturismo.

Per la definizione della graduatoria sono previsti criteri di premialità collegati alla Toscana Diffusa, con un massimo di 2 punti per le imprese con sede nei territori montani, e un ulteriore punto per quelle iscritte al network Vetrina Toscana. Per il comparto olivicolo è inoltre prevista una riserva di massimo 10 posti per le aziende ammesse alle ultime selezioni regionali o a BuyFood Toscana 2026.

Saranno disponibili complessivamente 20 postazioni: fino a 15 riservate alle imprese produttrici o confezionatrici di olio extravergine di oliva DOP, IGP o biologico ottenuto in Toscana e fino a 5 destinate ai produttori di birra artigianale e agricola, secondo i requisiti previsti dalla legge regionale n. 34/2025.

La partecipazione prevede una quota di 200 euro più IVA e comprende una postazione allestita di 2x2 metri, l’inserimento nel catalogo ufficiale, un’agenda di appuntamenti prefissati, l’accesso alla piattaforma di matching B2B e la partecipazione al Business Happy Dinner del 10 dicembre.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale CRM della Regione Toscana, nella sezione Eventi, entro le ore 23.59 del 18 novembre 2026.

Fonte: Regione Toscana

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