Crisi industriali: a Prato tiene l'occupazione ma crolla il valore aggiunto, l'allarme sul 'lavoro povero' nella prima tappa della Commissione istituzionale

È iniziata a Prato la prima visita ufficiale sul territorio della Commissione istituzionale per l’analisi delle dinamiche di deindustrializzazione in Toscana e degli effetti delle crisi industriali sul sistema produttivo regionale. Nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, la sede locale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, ha ospitato una lunga sessione di lavori dedicata allo stato di salute dell’economia locale e alle trasformazioni in atto nel distretto manifatturiero.

Ad aprire i lavori è stata la presidente della Commissione, Chiara La Porta (Fratelli d’Italia), che ha sottolineato l’importanza di calare l’analisi economica nelle specificità delle singole realtà provinciali: “È necessario analizzare il quadro economico di tutta la nostra Toscana scendendo però a livello territoriale e provinciale, perché ogni area esprime dinamiche diverse, pur in presenza di settori trainanti. Quando si valuta lo stato di salute di un territorio sono certamente importanti gli aspetti sociali, urbanistici e ambientali, ma ciò che permette di renderli vivi e funzionali è, drammaticamente, la tenuta economica. È questa che va curata, e l’ascolto diretto dei protagonisti locali rappresenta il punto fondamentale da cui partire” ha commentato.Il filo conduttore emerso con maggiore forza dalla mattinata è la profonda dicotomia che attraversa il distretto pratese: a fronte di una tenuta quantitativa delle imprese e dei volumi produttivi, si assiste a un preoccupante spostamento verso lavorazioni a basso valore aggiunto e alla diffusione di lavoro povero e irregolare.

A certificarlo sono stati innanzitutto i dati del decennio 2015-2025 illustrati dalla presidente della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, Dalila Mazzi. Se da un lato Prato si conferma al quarto posto in Italia per densità imprenditoriale (19,2 imprese ogni 100 residenti attivi) e il manifatturiero assorbe il 35,8 per cento dell’occupazione totale (oltre il doppio della media regionale), dall’altro si registra un forte disallineamento tra occupazione e ricchezza generata: a fronte di un incremento del 21,6 per cento delle unità di lavoro impiegate, il valore aggiunto reale per unità di lavoro è crollato del 18,1 per cento, passando da 57mila a 46mila 700 euro, in netta controtendenza rispetto alla media toscana (79mila 600 euro) e nazionale (84mila 300 euro). Un segnale chiaro di come il distretto si sia sbilanciato verso fasi produttive a maggiore intensità di manodopera ma a più bassa redditività, mentre il tessile tradizionale ha perso in media il 3 per cento delle imprese l’anno.

Un quadro aggravato dai dati portati al tavolo dalle organizzazioni sindacali. A detta di CGIL, dietro un tasso di disoccupazione apparentemente basso si nasconde la realtà di redditi manifatturieri medi fermi sotto la soglia dei 19mila euro annui e una massiccia diffusione del part-time involontario (con contratti da due o tre ore al giorno che riguardano fino al 40 per cento dei dipendenti nelle aziende meno strutturate), oltre a una forte dispersione della ricchezza prodotta fuori dal territorio. Dello stesso avviso la UIL, che ha denunciato come la contrazione del mercato inneschi una “guerra tra poveri” fatta di dumping, sfruttamento e illegalità. La CISL ha richiamato invece l’urgenza di governare la crisi prima che si traduca in tagli occupazionali e impoverimento del tessuto sociale.

Per invertire questa rotta e riportare il distretto su produzioni ad alto valore aggiunto, la presidente della Fondazione PIN – Polo Universitario ‘Città di Prato’ (Università di Firenze), Daniela Toccafondi, ha indicato la strada dell’innovazione di processo, della transizione ecologica e della formazione continua. Toccafondi ha illustrato il lavoro svolto dal Polo pratese lungo tre direttrici: didattica universitaria interdisciplinare, alta formazione (ITS e aggiornamento dei lavoratori su cybersicurezza e tracciabilità) e ricerca applicata attraverso i numerosi laboratori del PIN, sollecitando un legame più stretto tra ricerca scientifica e piccole imprese locali per superare i modelli produttivi tradizionali.

A completare il quadro della mattinata, gli interventi delle associazioni di categoria (Confindustria Toscana Nord, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Coldiretti e CIA).

Le categorie produttive hanno confermato la forte sofferenza delle microimprese e del conto terzi, schiacciati tra il crollo storico delle unità produttive della filiera (come la drastica riduzione delle filature), l’esplosione dei costi energetici e la concorrenza sleale di chi opera fuori dalle regole. Da qui le richieste rivolte alle Istituzioni: uno stato di emergenza per il settore moda con misure straordinarie sull’energia, sgravi e obblighi di utilizzo per i materiali riciclati, incentivi al ricambio generazionale e all’investimento sul capitale umano, completamento del ciclo dei rifiuti e degli hub di recupero tessile, oltre alla tutela del territorio e della produzione agricola locale quale presidio idrogeologico ed economico fondamentale per l’intera provincia.

Molti gli spunti sollevati dai consiglieri regionali anche sul fronte delle priorità di intervento legislativo e finanziario per la Regione.

Alessandro Tomasi, portavoce dell’opposizione, ha posto l’accento sulla necessità di rendere concreti ed efficaci gli strumenti regionali, evidenziando le criticità segnalate dalle imprese nei tempi di rendicontazione di Sviluppo Toscana e l’esigenza di orientare i bandi verso la qualità e le micro-filiere (anche di due sole imprese) piuttosto che sulle fusioni forzate. Tomasi ha inoltre rilanciato il modello dei poli universitari territoriali e degli ITS diffusi, nonché l’importanza di sostenere anche a livello regionale le task force per la legalità con il coinvolgimento di ASL e ARPAT.

Lidia Bai, vicepresidente della Commissione (Pd) ha approfondito il nodo del dimensionamento aziendale nel comparto manifatturiero rispetto ad altri settori dell’economia toscana, chiedendo di chiarire come la piccola dimensione incida sulla capacitò delle imprese pratesi di reggere l’urto della concorrenza e dei grandi player di mercato.

Francesco Casini, vicepresidente segretario della Commissione (Casa Riformista) ha richiamato l’attenzione sulla tenuta qualitativa del Made in Italy e su due leve strategiche: l’accesso al credito per le PMI (chiedendo accordi regionali con gli istituti bancari per evitare che gli algoritmi penalizzino le realtà più piccole radicate sul territorio) e il rilancio delle infrastrutture e delle grandi opere toscane, fondamentali sia per la competitività logistica sia per sostenere il comparto edile nella fase post-PNRR.

Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) ha richiamato il tema del rafforzamento dei controlli sulla sicurezza e sul lavoro nero - ricordando la proposta di stanziare 600mila euro aggiuntivi per le ispezioni ASL nella prossima variazione di bilancio regionale - e ha sottolineato l’opportunità di ragionare secondo logiche trasversali di area vasta tra Prato e Pistoia, in linea con quanto già fanno Camera di Commercio, sindacati e associazioni datoriali.

Marta Logli (Pd) ha ribadito la necessità di tenere insieme sostenibilità ambientale, energetica e sociale attraverso un vero patto di filiera. Richiamando l’aumento dei provvedimenti contro sfruttamento e caporalato, ha sottolineato come il rilancio del Made in Prato debba poggiare su legalità, trasparenza e salari dignitosi, valorizzando al contempo le buone pratiche dell’economia circolare e l’interlocuzione avviata dalla Regione per il riconoscimento di uno specifico codice Ateco per il tessile riciclato.

Luca Rossi Romanelli (Movimento 5 stelle) ha evidenziato la forte convergenza tra l’esigenza di portare la ricerca applicata nelle aziende locali e la necessità di risalire la catena del valore aggiunto, insistendo sulla semplificazione dei bandi regionali, in particolare sul fronte energetico, affinché la burocrazia non scoraggi gli imprenditori dall’accedere alle risorse.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale