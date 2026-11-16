Trovare casa oggi è sempre più difficile. Gli affitti sono in crescita, l’offerta è scarsa e tante famiglie e tanti giovani restano esclusi. Per interrogarsi su come tenere insieme il diritto all’abitare e le dinamiche del mercato immobiliare, Casa Insieme e Unione Valdera promuovono l’incontro “Abitare oggi. Tra diritto e mercato”, in programma martedì 17 novembre 2026 a Villa Crastan a

Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera.

L’accoglienza con caffè di benvenuto è prevista alle 14.30, mentre i lavori si apriranno alle 15.00 con i saluti di Arianna Buti, Presidente dell’Unione Valdera, e l’introduzione di Renato Lemmi,

Presidente di Casa Insieme. Interverranno quindi Raffaella Dispenza, vicepresidente vicaria delle Acli nazionali, per Social Forum Abitare, Alessandra Nardini, Assessora al Diritto alla casa della

Regione Toscana, Francesca Dimichino, del Settore Politiche Abitative della Regione Toscana, Alessandro Lombardi, Presidente di Fiaip Toscana, e Sandro Imbraguglio, Presidente di Federconsumatori e Sunia Pisa.

Il pomeriggio si concluderà con un dibattito, dalle 17.00 alle 17.30, moderato da Monica Tremolanti, coordinatrice di Casa Insieme, per un confronto tra istituzioni, associazioni e operatori del settore su come rispondere ai bisogni di chi cerca casa senza perdere di vista il funzionamento del mercato.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati.

Fonte: Unione Valdera - Ufficio stampa

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