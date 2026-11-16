Eli Lilly, Filctem Cgil: "Chiediamo di aprire confronto su scenari industriali e occupazionali"

Economia e Lavoro Sesto Fiorentino
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"Per governare il futuro servono regole condivise al tavolo sindacale e istituzionale"

Gli investimenti di Eli Lilly sul territorio, a partire dal trasferimento nella nuova sede alla Manifattura Tabacchi di Firenze previsto per il prossimo 7 gennaio, sono un segnale importante. Perché questo sviluppo funzioni davvero — affrontando fin da subito le forti preoccupazioni dei dipendenti rispetto alle criticità logistiche e organizzative legate al trasferimento nei nuovi uffici cittadini — la FILCTEM CGIL di Firenze chiede di aprire un confronto vero e trasparente sugli scenari futuri dello stabilimento di Sesto Fiorentino, coinvolgendo anche le istituzioni locali e regionali, più volte richiamate dalla stessa azienda nelle sue comunicazioni pubbliche.
Al tavolo l’azienda ha parlato di una fase di consolidamento che, considerando anche la flessione dei lavoratori in somministrazione, si traduce nei fatti in una decrescita occupazionale. Proprio per questo serve governare insieme il cambiamento ed evitare che a farne le spese siano i lavoratori.

Su tre punti chiediamo impegni precisi e condivisi:

Organici e carichi di lavoro: Dimensionare correttamente i reparti produttivi e le funzioni di supporto, garantendo soluzioni logistiche adeguate per la nuova sede e la normale fruizione di ferie e permessi.

Stabilità per la somministrazione: Tutelare i circa 240 lavoratori somministrati del Manufacturing mantenendo regole chiare nel contratto integrativo e costruendo percorsi reali di stabilizzazione.

Stop alle esternalizzazioni: Chiudere con i precedenti legati a esternalizzazioni e centralizzazioni amministrative che impoveriscono il sito. Le attività chiave e le competenze devono restare interne e crescere dentro lo stabilimento.

"Se è la stessa azienda a richiamare continuamente il ruolo delle istituzioni, allora è giusto che Comuni e Regione vengano coinvolti anche nel merito delle ricadute industriali e occupazionali – dichiara la FILCTEM CGIL di Firenze –. Chiediamo ad Eli Lilly di condividere al tavolo con la RSU e le organizzazioni sindacali gli scenari futuri, e riteniamo necessario attivare un confronto istituzionale con i Comuni interessati e la Regione Toscana, affinché gli investimenti si traducano in buona occupazione, tutela del perimetro produttivo e radicamento reale".
Proseguono intanto le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori organizzate dalla FILCTEM CGIL per raccogliere i contributi dai reparti e definire insieme le prossime iniziative da portare al tavolo di trattativa e all’attenzione delle istituzioni.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

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