"Scomode": a Empoli una serata di parole e testimonianze contro la violenza sulle donne

Parole che rompono il silenzio, testimonianze che aiutano a comprendere, voci diverse che si incontrano per affrontare un tema che riguarda tutta la società. Si intitola 'Scomode' l’iniziativa in programma giovedì 19 novembre, a partire dalle 17.30, presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli in via XX Settembre 17. L’evento è promosso dal Cral di Acque, in collaborazione con Lilith Centro Aiuto Donna e il gestore idrico, con l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, mettendo al centro la necessità di riconoscerla, prevenirla e contrastarla.

Il pomeriggio si articolerà in una serie di interventi che affronteranno il fenomeno da prospettive differenti, dal punto di vista sociale e istituzionale a quello giuridico e giudiziario. Tra gli ospiti Ylenia Zambito, segretaria della 10ª Commissione permanente del Senato, Mariella Popolla, docente di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze, Barbara Bresci, pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Firenze, Giovanna Mazza, magistrato del Tribunale di Firenze, ed Eleonora Gallerini, presidente di Lilith Centro Aiuto Donna. Parteciperà inoltre il cantautore Gabriele Bracali.

A dare ulteriore significato all’incontro saranno le testimonianze di donne che hanno vissuto esperienze di violenza, che si alterneranno agli interventi dei relatori. Racconti importanti, perché dar voce a chi ha attraversato situazioni di abuso e sopraffazione significa contribuire a rompere l’isolamento, favorire la consapevolezza e ricordare quanto sia fondamentale saper riconoscere i segnali della violenza e non lasciare sole le persone che la subiscono. A coordinare gli interventi sarà Franca Sussarellu del Cral di Acque. L’iniziativa è un’occasione di ascolto e approfondimento aperta alla comunità, nella convinzione che contrastare la violenza sulle donne richieda attenzione, consapevolezza e un impegno condiviso.

Fonte: Acque - Ufficio Stampa

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