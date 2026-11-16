Erasmus italiano, il bando dell’Università di Firenze: domande aperte fino al 20 novembre

Scuola e Università Firenze
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Per gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

C’è tempo fino al 20 novembre per candidarsi al bando Unifi per l’Erasmus italiano, che offre borse di studio per trascorrere un periodo da tre a sei mesi presso un’università italiana convenzionata con l’Ateneo.

Il bando si rivolge agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico. I periodi di mobilità dovranno svolgersi nel secondo semestre dell’anno accademico 2026/2027. Sarà possibile candidarsi al bando Unifi attraverso l’applicativo TURUL: i vincitori svolgeranno un periodo di studio da 3 a 6 mesi in una delle università convenzionate

L’Erasmus italiano permette di seguire corsi, sostenere esami, svolgere tirocini o elaborare tesi di laurea presso le università ospitanti, garantendo il riconoscimento del periodo di studio. Fra le università partner, convenzionate con l’Ateneo fiorentino per oltre venti corsi di studio, figurano Roma La Sapienza, Roma Tre, Trento, Ca’ Foscari, Milano-Bicocca, Palermo, Cagliari, e gli atenei di Salerno, del Molise e della Basilicata.  “L’Erasmus italiano offre agli studenti un’importante opportunità per arricchire il proprio percorso formativo – sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci –. Studiare in un altro ateneo significa ampliare le proprie conoscenze, confrontarsi con approcci didattici diversi e vivere un’esperienza di crescita personale e culturale. L’iniziativa permette inoltre di frequentare università di prestigio, con le quali Unifi condivide l’attenzione alla qualità della didattica e della ricerca, rafforzando la collaborazione e lo scambio di conoscenze”. 

La borsa di studio attribuita agli studenti vincitori avrà un importo variabile, fino a un massimo di 800 euro mensili. Le graduatorie di mobilità con l’indicazione dei vincitori saranno rese note a partire dal 1° dicembre 2026.

Maggiori informazioni

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

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