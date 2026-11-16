Esordio interno da urlo per l'Etrusca U19: Altopascio travolto 93-61

Esordio casalingo con il botto per l'Under 19 Regionale dell'Etrusca Basket San Miniato. Tra le mura amiche, i ragazzi guidati in panchina dal duo Ciappi-Bartoli superano con un netto 93-61 il Nuovo Basket Altopascio, al termine di una gara giocata in crescendo e dominata nella seconda metà.

La partita inizia con i padroni di casa subito propositivi, ma qualche ingenuità di troppo permette agli ospiti di restare in scia alla prima sirena (14-9). Nel secondo periodo l'attacco sanminiatese gira a buon ritmo, ma un po' di disattenzione e la mancanza di comunicazione nella propria metà campo impediscono all'Etrusca di dare lo strappo decisivo, mandando le squadre all'intervallo lungo sul 39-29.

Al rientro dagli spogliatoi cambia completamente l'inerzia del match. San Miniato alza drasticamente l'intensità difensiva, sporcando linee di passaggio e forzando numerose palle perse agli avversari. Recuperati fiducia e ritmo, i padroni di casa trovano fluidità in attacco e grandi percentuali dal perimetro, allungando inesorabilmente fino al +32 finale. Sugli scudi la prestazione offensiva di Guarino, top scorer assoluto con 30 punti, ben supportato da Sabatini (17) e P. Lotti (10).

Soddisfatto a fine gara coach Ciappi, che analizza così la prova dei suoi: "Abbiamo avuto un buon avvio, ma per qualche ingenuità abbiamo chiuso il primo quarto con Altopascio ancora a ridosso. Nel secondo periodo, complice un po' di mancanza di comunicazione in difesa, non siamo riusciti a prendere il largo. Al rientro dagli spogliatoi, però, abbiamo alzato i giri dietro forzando tante palle perse che ci hanno permesso di scavare il solco decisivo: abbiamo preso fiducia e anche le percentuali da tre punti ci hanno sorriso. Adesso testa subito alla prossima trasferta di lunedì 23 novembre a Pontedera".

Il tabellinoEtrusca Basket San Miniato – Nuovo Basket Altopascio 93-61 (14-9, 39-29, 64-43)

Etrusca San Miniato: Cioni 5, Galasso 5, Starnini n.e., Remi 3, Barili 2, Salamone 4, Guarino 30, Sabatini 17, Montagnani 8, P. Lotti 10, Mazzoni 9, C. Lotti. All. Ciappi, Ass. Bartoli.

Fonte: Ufficio Stampa - Etrusca Basket

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