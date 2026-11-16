Etrusca Basket San Miniato cade sul parquet della Stella EBK

Il parquet della Maxima Roma (Stella EBK) si conferma un ostacolo durissimo per l’Etrusca Basket San Miniato. Nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, i biancorossi lottano con le unghie e con i denti, ma alla fine devono cedere il passo ai padroni di casa, capaci di imporsi per 72-55. Un punteggio severo che racconta una partita di carattere, in cui l’Etrusca ha provato a restare aggrappata alla gara affidandosi soprattutto al tiro da fuori, sbattendo però contro la maggiore continuità e fisicità dei romani.

Cronaca di una battaglia a scatti.

L’avvio di gara non è dei migliori. Belli inaugura subito il tabellino con una tripla dopo nemmeno 30 secondi di gioco, ma da lì l’Etrusca tornerà a smuovere il punteggio solo a 1’20” dalla fine del primo quarto, con un’altra bomba, stavolta di Genasi. Nel frattempo i romani impongono il proprio ritmo di gioco, con un Doumbia monumentale che domina il pitturato, conquistando ben 6 rimbalzi nel solo primo tempino. Quattro punti di Zanchetta provano a tenere in scia i biancorossi e alla prima sirena il tabellone segna 16-10 per i padroni di casa.

Nel secondo quarto l’Etrusca prova a cambiare marcia e trova finalmente maggiore continuità in attacco. I ragazzi di coach Martelloni riescono a rispondere colpo su colpo alla formazione romana, riducendo progressivamente il divario e ritrovando fiducia nelle proprie soluzioni offensive. La reazione biancorossa si traduce in un parziale favorevole di 15-17, che permette a San Miniato di recuperare due punti e andare negli spogliatoi sul 31-27. Quattro lunghezze di distanza: una partita ancora tutta da giocare.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la Stella EBK torna a spingere sull’acceleratore. I padroni di casa alzano l’intensità e trovano nel controllo dei tabelloni una delle armi decisive per allungare. A dominare sotto canestro è ancora Doumbia, autentico protagonista della serata, che chiuderà la propria prestazione con una doppia doppia da 14 punti e 16 rimbalzi. L’Etrusca prova a opporsi, riuscendo anche a proteggere il proprio canestro con quattro stoppate nel periodo, ma fatica a trovare la necessaria precisione in attacco. Il parziale di 19-12 permette così ai romani di scavare un primo solco importante, presentandosi all’ultima frazione sul 50-39.

Nell’ultimo quarto San Miniato prova a non arrendersi, ma i padroni di casa gestiscono il vantaggio trascinati dalle giocate di Carnevale (11 nell’ultimo quarto per lui) e non concedono agli ospiti la possibilità di rientrare concretamente in partita. La Stella continua a trovare soluzioni offensive, mentre per i biancorossi diventa sempre più difficile ricucire lo strappo. Il 22-16 dell’ultima frazione accompagna le due squadre alla sirena finale, che sancisce il successo romano per 72-55.

Una sconfitta da cui ripartire.

Per La Patrie Etrusca Basket arriva una battuta d’arresto su un campo difficile, contro una formazione che ha saputo sfruttare al meglio le proprie caratteristiche, imponendo soprattutto la propria fisicità. Dopo un primo quarto complicato, i biancorossi avevano avuto il merito di reagire, riuscendo a rimanere a contatto fino all’intervallo. È stata però la ripresa a fare la differenza, con la Stella capace di prendere progressivamente il controllo della gara.

Per l’Etrusca resta il rammarico per non essere riuscita a dare continuità alla buona reazione del secondo quarto. Una sconfitta da archiviare in fretta perché questo girone non concede pause, facendo tesoro delle difficoltà incontrate e ripartendo dal lavoro in palestra, con l’obiettivo di tornare a esprimere il proprio gioco per tutti i quaranta minuti.

Fonte: Etrusca Basket

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