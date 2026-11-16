Firenze Rocks 2027: arrivano Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More

Annunciati tutti gli headliner di Firenze Rocks 2027, in programma il 25, 26 e 27 giugno alla Visarno Arena. Il cartellone della prossima edizione vedrà protagonisti Foo Fighters, Evanescence, Placebo e Faith No More, affiancati da Queens of the Stone Age e Fat Dog.

Ad aprire il festival, venerdì 25 giugno, saranno i Foo Fighters, attesi a Firenze nell'ambito del Take Cover Tour 2027. Nella stessa giornata saliranno sul palco anche i Queens of the Stone Age e i Fat Dog, formazione della nuova scena musicale britannica.

Sabato 26 giugno sarà invece dedicato agli Evanescence, la band statunitense guidata dalla cantante Amy Lee. La chiusura della manifestazione, domenica 27 giugno, sarà affidata a Placebo e Faith No More.

Prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, Firenze Rocks è nato nel 2017 e ha ospitato alla Visarno Arena oltre 100 artisti e gruppi provenienti da più di 20 Paesi. Tra i nomi che hanno partecipato alle precedenti edizioni figurano Green Day, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who e The Cure.

Con l'edizione 2026 il festival ha raggiunto il traguardo di un milione di biglietti venduti dalla sua nascita. Un risultato che, secondo gli organizzatori, "ne conferma il ruolo di primo piano nel panorama musicale europeo e la capacità di richiamare un pubblico sempre più ampio e internazionale".

La dimensione internazionale della manifestazione emerge anche dalla provenienza degli spettatori: oltre al pubblico italiano, si registra una presenza significativa da Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera, oltre che dagli Stati Uniti e da altri Paesi extraeuropei. Virgin Radio sarà la radio partner ufficiale dell'edizione 2027.

Fonte: Ufficio Stampa