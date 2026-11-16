Giglio d'Oro 2026 a Jonathan Milan: tutti i premiati

La prima giornata del 53° Trofeo Giglio d'Oro, domenica 15 novembre 2026 alla Manifattura Tabacchi, ha offerto al grande pubblico l'occasione di visitare l'esposizione dei cimeli sportivi del ciclismo dagli anni '50 ad oggi, in collaborazione con il Museo Gino Bartali. Numerosi anche gli incontri e i dibattiti organizzati sulla sicurezza stradale grazie alla presenza della Polizia Stradale con il suo stand, oltre a giochi per i giovanissimi dai 5 anni in poi. Nell'occasione è stato presentato anche il libro di Marco Cavorso 'Tra strada e civiltà'.

Lunedì 16 si è invece svolta la cerimonia di premiazione del 53° Giglio d'Oro sempre presso la Manifattura Tabacchi di Firenze, con la partecipazione, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze, del consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano.

"Oggi ho avuto l'onore di consegnare a Barbara Manni il Premio alla memoria di Alex Zanardi– ha commentato Armentano –. Un gigante, un uomo che con il suo sorriso ha conquistato il cuore di tutti, dimostrando che la disabilità può essere per noi una lezione di umanità. Per me è sempre un'emozione profonda partecipare al Giglio d'Oro, un'occasione per abbracciare il mondo delle due ruote e le storie dei suoi campioni, fatte di sacrificio, passione e rinunce. Un premio che guarda allo sport a 360 gradi: celebra i campioni di oggi, gli allenatori e i promotori, e chi, attraverso lo sport, valorizza e dignifica le diversità. Un riconoscimento che valorizza uno sport popolare e amatissimo nei nostri territori. In continuità con la partenza del Tour de France 2024, la Città Metropolitana vuole continuare a promuovere le nostre strade come protagoniste: a breve le percorrerà il Giro d'Italia 2027".

Tra i premiati figurano sportivi, giornalisti e rappresentanti delle associazioni: il Giglio d'Oro 2026 e Campione Italiano è andato a Jonathan Milan; il Premio Gastone Nencini (rivelazione della stagione) a Tommaso Dati; il Premio Gino Bartali a Luca Guercilena; il Premio Alfredo Martini ad Aurelio Andreazzoli; il Premio Franco Ballerini a Paolo Bettini; il Premio Miglior Giovane 2026 a Mark Lorenzo Finn; il Premio Cultura Sport a Giancarlo Brocci; il Premio Giglio Rosa a Edita Pucinskaite; il Memorial Tommaso Cavorso a Diego Della Polla e il Premio alla memoria di Alex Zanardi a Barbara Manni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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