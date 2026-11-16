I Weekend del Tartufo al Circolo Angiolo Cheli

In occasione della 55ª Mostra Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, il Circolo Angiolo Cheli apre le proprie porte ai visitatori, proponendo un’occasione di incontro tra storia, arte e tradizione gastronomica.
L’iniziativa, curata dal Rione Il Ponte, si inserisce nel calendario degli appuntamenti dedicati al tartufo e offre la possibilità di scoprire gli ambienti storici del Circolo, che per l’occasione ospiteranno il progetto espositivo “Prova d’Esistenza” dell’artista CCH, presentato dalla Galleria Niccoli di Parma.
La visita sarà accompagnata da una proposta gastronomica che vedrà protagonista il Tartufo Bianco di San Miniato, con un menù degustazione dedicato e la possibilità di scegliere anche tra le proposte alla carta.
Un modo per conoscere e vivere il Circolo attraverso alcune delle espressioni più rappresentative del territorio: il suo patrimonio storico, la ricerca artistica e la cultura della tavola.
APPUNTAMENTI – NOVEMBRE 2026
21 e 22 novembre
28 e 29 novembre
Sabato a cena e domenica a pranzo.
PRENOTAZIONI
Telefono: 0571 43169
WhatsApp:
351 6910596
320 7057755
Email: info@circolocheli.it
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