Incendio Gello, Arpat: "Non rilevate contaminazioni significative"

"Non rilevate criticità nei campioni di vegetali e nei dati del monitoraggio della qualità dell’aria". Così Arpat, Agenzia regionale per la protezione ambientale, comunica in una nota che sono disponibili gli esiti delle analisi effettuate per valutare gli effetti ambientali dell'incendio che, nella serata del 26 ottobre scorso, ha interessato parte dello stabilimento Eco Acciai nella zona industriale di Gello, nel comune di Pontedera.

"Le attività dell’Agenzia hanno riguardato sia la verifica delle eventuali ricadute al suolo degli inquinanti prodotti dalla combustione, attraverso il campionamento di vegetali a foglia larga, sia il monitoraggio della qualità dell’aria mediante un laboratorio mobile installato nelle pertinenze dello stabilimento". Sul sito di Arpat, a questa pagina, è possibile consultare i risultati delle analisi nelle tabelle.

Analisi sui vegetali: "Non rilevate contaminazioni significative"

Il 28 e 29 ottobre, come spiegato nella nota, "Arpat ha effettuato il prelievo di sette campioni di vegetali a foglia larga nei punti individuati sulla base della valutazione previsionale della dispersione dei fumi, oltre a un campione di controllo, denominato "bianco", prelevato in un’area non interessata dalle ricadute dell’incendio.

Le analisi di laboratorio hanno riguardato metalli, diossine e furani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). I risultati non evidenziano contaminazioni significative riconducibili all’incendio. In particolare, non sono state rilevate contaminazioni da diossine, furani e PCB: i valori riscontrati nei sette campioni di vegetali sono risultati estremamente bassi e confrontabili con quelli del campione di controllo prelevato in un’area esterna a quella interessata dalle ricadute".

Per valutare la formazione di questi contaminanti, Arpat "ha anche analizzato i filtri PM10 raccolti dal laboratorio mobile del Settore Centro regionale Tutela Qualità dell’Aria installato all’interno del perimetro aziendale", a circa 100 metri dall’incendio, in direzione dell'abitato di Pontedera, "nei giorni dal 29 ottobre al 2 novembre". "In tutti i campioni - continuano dall'Agenzia per la protezione ambientale - le concentrazioni di diossine sono risultate inferiori al limite di quantificazione del metodo analitico, pari a 0,00012 ng/m³. Per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le analisi ne hanno evidenziato la presenza sia nei vegetali sia nei filtri delle polveri, ma con concentrazioni contenute. Nei campioni di vegetali il valore massimo di Benzo[a]pirene, uno degli IPA ricercati, è risultato pari a 0,15 µg/kg, a fronte di un valore di riferimento di 1 µg/kg. Anche nelle polveri PM10 le concentrazioni di benzo[a]pirene sono risultate ampiamente inferiori al valore di riferimento per le aree urbane, pari a 1 ng/m³: i valori misurati sono compresi tra 0,013 e 0,25 ng/m³".

Per quanto riguarda i metalli "le analisi hanno evidenziato che non c’è stata alcuna ricaduta di questi inquinanti. Le concentrazioni rilevate infatti sul campione di vegetali prelevato in un’area non interessata alle ricadute, considerato come "bianco analitico", sono state confrontabili e, in alcuni casi superiori, ai valori di concentrazione misurati sugli altri campioni prelevati nell’area di ricaduta. I valori apparentemente elevati per ferro e alluminio, sono dovuti alla presenza di terra nel materiale asportato dalla superficie dei vegetali campionati, che notoriamente contengono tali elementi. Le concentrazioni di cadmio e piombo, per i quali sono disponibili valori di riferimento specifici, sono risultate da 100 a 1.000 volte inferiori a tali valori".

Qualità dell’aria: "Nessun superamento dei valori limite"

Parallelamente alle attività di campionamento sui vegetali, Arpat ha installato un laboratorio mobile a circa 100-150 metri dall’area interessata dall’incendio, in direzione est-nord-est rispetto al punto di origine dell’evento.

"Il monitoraggio della qualità dell’aria è stato effettuato dal 28 ottobre al 9 novembre 2026, per un totale di 13 giorni, e ha riguardato i principali inquinanti atmosferici: polveri sottili PM10 e PM2,5, biossido di azoto (NO2), anidride solforosa (SO2), benzene e altri composti aromatici, metano (CH4) e idrocarburi non metanici (NMHC). I risultati delle misurazioni, confrontati anche con quelli delle stazioni fisse della rete regionale di qualità dell’aria, - aggiungono da Arpat - non hanno evidenziato criticità né superamenti dei valori limite previsti dalla normativa per nessuno degli inquinanti normati monitorati.

In particolare, per le polveri PM10 la concentrazione media del periodo è stata pari a 17 µg/m³, con un valore massimo giornaliero di 28 µg/m³, quindi sempre inferiore al valore limite giornaliero di 50 µg/m³. Anche le concentrazioni di PM2,5 sono risultate contenute: la media del periodo è stata di 10 µg/m³, con un massimo giornaliero di 20 µg/m³, inferiore al valore limite annuale di 25 µg/m³.

Per il biossido di azoto (NO2), la concentrazione media è risultata pari a 13,1 µg/m³, con valori orari sempre inferiori alla metà del limite orario previsto dalla normativa. Anche le medie giornaliere sono risultate inferiori alla metà del valore limite annuale di 40 µg/m³.

Per l’anidride solforosa (SO2) i valori misurati sono risultati estremamente bassi, con una media di periodo di 2,8 µg/m³, in linea con quelli rilevati abitualmente dalle centraline della rete regionale.

Per il benzene gli andamenti orari sono risultati in linea con quelli rilevati dalla stazione di fondo urbano di Lucca-San Concordio".

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