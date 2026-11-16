Chi governa l’intelligenza artificiale? A Firenze un convegno della Scuola Normale Superiore

Giovedì 19 novembre la terza edizione del workshop FAIR sull’impatto dell’IA nella società. Si discuterà di disuguaglianze, potere degli algoritmi e competizione geopolitica. Tra gli interventi quello dell’esperta internazionale Virginia Dignum. In programma anche la presentazione della legge regionale toscana sull’IA.

Come sta cambiando la società con la diffusione dell’intelligenza artificiale? Quali conseguenze possono avere gli algoritmi sulle disuguaglianze sociali, sull'informazione e sugli equilibri geopolitici internazionali? Sono alcuni degli interrogativi al centro di 'The Impact of AI on Society', il convegno internazionale organizzato dall’Istituto di Studi Avanzati Carlo Azeglio Ciampi della Scuola Normale Superiore, in programma giovedì 19 novembre a Firenze, nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana.

L’iniziativa, giunta alla terza edizione nell’ambito del progetto FAIR (Future Artificial Intelligence Research), riunirà studiosi ed esperti di diverse discipline per discutere le trasformazioni sociali, politiche ed economiche legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai rischi, alle opportunità e alle responsabilità connesse al suo utilizzo. Tra gli organizzatori scientifici Fosca Giannotti, professoressa di Informatica alla Normale, impegnata nello studio dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni sociali.

Ad aprire i lavori, alle 10, saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il direttore della Scuola Normale Superiore Alessandro Schiesaro, presidente dell’Istituto Ciampi. Seguirà la relazione introduttiva di Virginia Dignum, docente di Responsible Artificial Intelligence all’Università di Umeå, in Svezia, e tra le principali esperte internazionali delle implicazioni etiche e politiche dell’intelligenza artificiale. Dignum, che ha partecipato a gruppi di esperti delle Nazioni Unite, dell’UNESCO, dell’OCSE e della Commissione europea, terrà un intervento dal titolo 'The AI Paradox – A Guide for Responsible Humans', dedicato al rapporto tra sviluppo tecnologico e responsabilità umana.

Tre le sessioni tematiche previste. La prima, coordinata da Emanuela Lombardo, professoressa di Scienza politica alla Normale, affronterà l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle disuguaglianze di genere e sulle altre forme di disparità sociale, con interventi di Salvatore Ruggieri, Federica Merenda, Veronica Punzo e Sonia Ruiz García. Nel pomeriggio, dalle 15, la seconda sessione, coordinata da Luca Pappalardo, di ISTI-CNR, sarà dedicata alla misurazione degli effetti delle piattaforme digitali e degli algoritmi sulla società. Interverranno Alistair Knott, Dino Pedreschi, Giuseppe Riva e Fiorella Battaglia.

La terza sessione, dalle 16.30, esaminerà invece la competizione internazionale per il primato nell’intelligenza artificiale e i rapporti tra innovazione tecnologica, interessi economici e apparati militari. Il confronto, coordinato dal professor Hans-Jörg Trenz della Normale, vedrà la partecipazione di Dario Guarascio, Agustín José Menéndez, Mario Pianta e Annamaria Simonazzi. Nel corso della mattinata, alle ore 12.15, Gianluca Vannuccini della Regione Toscana, illustrerà i contenuti della legge regionale sull’uso responsabile e consapevole dell’intelligenza artificiale, approvata nel luglio scorso.

Il workshop intende favorire un confronto interdisciplinare sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, mettendo in dialogo ricerca scientifica, scienze sociali e istituzioni pubbliche, per contribuire a una comprensione più ampia delle trasformazioni in atto e delle scelte che esse richiedono.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria e posti limitati. Il programma completo e il modulo di registrazione sono disponibili sul sito https://impactofai-sns2026.netlify.app/. È prevista anche la diretta streaming dell’evento.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna

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