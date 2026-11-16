Use Computer Gross, Korsunov sulla via della ripresa: "Le cose stanno migliorando"

È il primo estone ad aver vestito la maglia dell’Use Computer Gross. Kirill Korsunov ha scelto i colori biancorossi anche grazie al legame di lunga data con coach Luca Valentino, conosciuto molti anni fa ai tempi del Don Bosco Livorno, quando entrambi erano giovanissimi e all’inizio della carriera. In questo avvio di stagione una condizione fisica non ancora ottimale lo ha un po’ limitato, ma già sabato contro la Virtus Siena si è visto un Korsunov più presente nel gioco: un segnale importante, soprattutto ora che l’infortunio di Tosti chiama tutto il gruppo a uno sforzo extra.

“Sappiamo che tutti dobbiamo dare qualcosa in più ora che ci manca Giovanni – spiega – e abbiamo ritoccato anche qualcosa a livello tattico. Direi che il primo test è andato bene e ora dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. La partita con la Virtus Siena è andata esattamente come ce l'aspettavamo e l'avevamo preparata: la vittoria non è mai stata in discussione. Siamo partiti subito forte, mantenendo la stessa intensità per tutti e quaranta i minuti. È un successo che ci dà fiducia e, anche a livello personale, sono molto soddisfatto. In questo periodo sto lavorando tanto anche con Diego Alpi per risolvere un problema fisico e le cose stanno migliorando”.

Domenica all’orizzonte c’è subito un grande esame di maturità: lo scontro al vertice sul campo della ‘corazzata’ Chiavari. “Non vedo l’ora – prosegue – sarà fondamentale approcciare bene la gara. Sappiamo che sono la squadra da battere, ma noi siamo pronti a giocarcela anche su un parquet così difficile”.

L’ultima battuta con Korsunov è sul suo percorso personale. Sceso dalla Serie B Nazionale – dove giocava a Firenzuola – alla B Interregionale, che campionato e che ambiente hai trovato? “Sono molto contento della scelta – conclude – conoscevo già Luca da diversi anni e qui all’Use mi sono ambientato subito. Ora devo solo continuare a lavorare per tornare al cento per cento della forma”.

Fonte: Use Computer Gross - Ufficio Stampa

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