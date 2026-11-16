Maltempo, ancora allerta sulla Toscana nord-ovest

Dalla notte di domani, martedì 17, attese piogge e temporali sulla Toscana nord-occidentale, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull'Appennino tosco-emiliano. Piogge sparse nel resto della regione, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi (Appennino tosco-romagnolo, Pratomagno e Amiata).

Come informa in una nota la Regione Toscana, sulla base delle previsioni meteorologiche e dei possibili effetti al suolo, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per le aree di Lunigiana, Serchio e Versilia un’allerta per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore: l’allerta è di colore giallo fino alle 11 e arancione dalle 11 a mezzanotte di martedì 17.

Per lo stesso motivo, emesso un codice giallo anche per Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone pistoiese, Reno e la fascia costiera del Serchio, con validità dalle 9 a mezzanotte.

La Protezione civile fa inoltre sapere che gli scenari di rischio per martedì 17 saranno rivalutati in considerazione dell'aggiornamento delle previsioni meteo e delle piogge effettivamente registrate nel corso della giornata.

Ulteriori dettagli e indicazioni sui comportamenti da adottare sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

La Protezione civile Empolese Valdelsa informa che per tutta la giornata di domani, martedì 17 novembre, sarà codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore nei comuni di Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci.

Allerta arancione, i territori coinvolti in provincia di Lucca

Il Centro funzionale regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso per domani, martedì 17 novembre, un’allerta di livello arancione per parte del territorio provinciale di Lucca che riguarda le zone S1 (Serchio-Garfagnana-Lima), S2 (Serchio-Lucca) e V (Versilia) per rischio idrogeologico sul reticolo idraulico minore dalle 11.00 alla mezzanotte del 17 novembre.

L’allerta, invece, è di livello giallo per le restanti zone S3 (Serchio-Costa) e A4, ossia per i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari.

Secondo le previsioni meteo si attende domani, martedì, il passaggio di un’altra perturbazione che porterà piogge sulle zone nord-occidentali, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull'Appennino tosco-emiliano. Altrove piogge sparse, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi (Appennino tosco-romagnolo, Pratomagno e Amiata). Tra il pomeriggio e la sera possibilità di isolati temporali. In serata è prevista la cessazione delle precipitazioni.

Previsti cumulati medi abbondanti sulle zone di nord-ovest e cumulati massimi molto elevati sulle Apuane (V, S1, S2), elevati sull'Appennino tosco-emiliano e sulle aree preappenniniche. Intensità oraria moderata, temporaneamente forte in serata in occasione dei rovesci. Venti di Libeccio fino a 60-70 km/h sulla costa livornese e sull'Arcipelago, fino a 70-80 km/h sull'Appennino e sulle zone sottovento. Per quanto riguarda il mare moto ondoso in aumento fino ad agitato dalla sera di martedì a nord dell'Elba.

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