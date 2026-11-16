'Mondi Complicati': quattro incontri sull'ambiente nell'Empolese

Prenderà il via giovedì 19 novembre alle ore 18, presso l'HUB Intercultura e Giovani in Largo U. Bonetti a Santa Croce sull'Arno, 'Mondi Complicati. Letture e riflessioni sulla sostenibilità ambientale', il nuovo ciclo di incontri promosso dalla delegazione Cesvot di Empoli in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio dei comuni di Castelfiorentino, Empoli, Montelupo Fiorentino e Santa Croce sull'Arno. Attraverso presentazioni di libri, studi e letture accademiche, l'iniziativa punta a stimolare domande e consapevolezza su temi cruciali del nostro tempo, più che a offrire facili risposte.

La giornata inaugurale del 19 novembre sarà dedicata all'alimentazione con l'appuntamento dal titolo 'La sostenibilità dal campo alla forchetta: dati globali, locali e l'esperienza del progetto SHARInG-MeD'. Introdotto dall'associazione Rock city Aps, interverrà il professor Sergio Saia, docente di Agronomia e Coltivazioni Erbacee presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, per affrontare interrogativi concreti su ciò che portiamo in tavola, su quanto costi realmente la sostenibilità, su come la si misuri e su quanto siamo effettivamente in grado di rispettarla.

Il percorso proseguirà poi spostandosi nei diversi comuni del territorio fino al 26 novembre, toccando argomenti di stretta attualità come l'energia, l'iperturismo e l'evoluzione storica del paesaggio. La seconda tappa è fissata per martedì 24 novembre, sempre alle ore 18, al MMAB Museo Archivio Biblioteca di Piazza Vittorio Veneto 11 a Montelupo Fiorentino. Qui si discuterà del dilemma energetico tra nucleare e rinnovabili attraverso la presentazione del libro 'L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili', con l'autore Giuseppe Onufrio introdotto dal giornalista Michele Baldini.

Il giorno successivo, mercoledì 25 novembre alle ore 18, la rassegna farà tappa alla libreria 'Libri&Persone' di Via Matteotti 10 a Castelfiorentino per chiedersi se il turismo porti ancora reale benessere ai territori. L'occasione sarà offerta dal volume 'Il turismo che non paga', presentato dall'autrice Cristina Nadotti in dialogo con Elisa Turiani di Legambiente Toscana.

La chiusura del ciclo è in programma giovedì 26 novembre alle ore 18 presso la Sala soci Coop del Centro*Empoli, in Via Raffaello Sanzio 199. In questo incontro conclusivo, intitolato 'L’ambiente nell’Empolese Valdelsa dall'età etrusca ai giorni nostri', Leonardo Terreni e Alessandro Mazzanti accompagneranno il pubblico in un'analisi su come il clima abbia inciso nel passato e continuerà a incidere in futuro sull'inurbazione e sullo sviluppo locale.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 18 e si concluderanno con un aperitivo offerto ai partecipanti. La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, ma è necessario iscriversi separatamente per ciascuna data attraverso il sito web del Cesvot. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare il numero 338 6773386 o consultare il portale dell'ente.

Fonte: CESVOT Empoli

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