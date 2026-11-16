L’extravergine dell’Azienda agricola Casi II di Vaiano ha vinto il concorso degli oli della Val di Bisenzio alla prima edizione di Olearia – Le vie dell’olio. Secondo posto per il Podere La Bugna, sempre di Vaiano, e terzo per il Podere La Torruccia, di Gricigliana, nel comune di Cantagallo. A curare il concorso è stata Anapoo, l’Associazione nazionale assaggiatori professionisti di olio di oliva. La premiazione si è tenuta sabato 14 novembre durante la Serata dell’olio alla Badia di San Salvatore.

Le aziende premiate

L’Azienda agricola Casi II di Aldo Macchioni Montini ha sede in via Pratallame, a Vaiano. Il nome richiama uno degli antichi poderi della fattoria del Mulinaccio, lungo la strada per Schignano.

Il Podere La Bugna si trova in località La Fontana, a Vaiano. Nell’agriturismo con ristorante si usano l’extravergine dei propri oliveti e parte dei prodotti coltivati negli orti del podere.

Il Podere La Torruccia coltiva olivi a Gricigliana, sulle colline di Cantagallo. Il podere si trova sopra Carmignanello, sul versante che guarda la Rocca di Cerbaia.

Dal frantoio alle botteghe di via Braga

La prima edizione di Olearia si è conclusa ieri, domenica 15 novembre. In entrambe le giornate i negozi di via Braga hanno ospitato gli assaggi di olio nuovo delle aziende della valle. Alle visite al frantoio di Sofignano si è affiancata l’esperienza in realtà virtuale curata dal Perc Lab della Fondazione Pin. Con i visori, i partecipanti hanno potuto seguire le fasi della lavorazione delle olive.

Sabato il programma ha proposto giri gratuiti in carrozza lungo via Braga e un laboratorio di cosmesi naturale per preparare una crema all’olio. Alla Badia di San Salvatore si è tenuta la lettura scenica Il prezzo di un amore – Abelardo ed Eloisa. Domenica, nonostante la pioggia, il mercatino di filiera corta e lo street food d’autore hanno animato via Braga. Dalle 11 alle 20 il percorso gastronomico ha riunito dieci insegne. Tra i protagonisti lo chef Niccolò Palumbo del ristorante Paca Tenuta Ceri, premiato con una stella Michelin. Hanno partecipato anche Casa Targi e Molino Trattoria Moderna. Alle proposte dei ristoratori si sono aggiunti il cioccolato di Folienoir e i cocktail di Big Easy. Mostodolce ha portato la sua birra artigianale.

La manifestazione è stata realizzata dal Centro commerciale naturale di Vaiano con il patrocinio e il sostegno economico del Comune e il contributo del Consiglio regionale della Toscana.

«Olearia è un’occasione per raccontare il territorio attraverso i suoi sapori, i suoi paesaggi e le persone che ogni giorno contribuiscono a mantenerne vive le tradizioni», sottolinea .,,,, assessora alla Cultura e alla Promozione del territorio, che si congratula con le aziende premiate e ringrazia il Centro commerciale naturale e i partner per il lavoro svolto. «Un sincero ringraziamento va anche a chi ha partecipato al concorso e ai negozi che hanno ospitato gli assaggi».

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio stampa

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