Perse un rene dopo complicanze nel trattamento dei calcoli: paziente dovrà essere risarcito

Cronaca Empoli
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I fatti risalgono al 2013. La sentenza del Tribunale di Pisa riconosce il risarcimento per un uomo empolese

Dopo le complicanze insorte a seguito di un'operazione per il trattamento dei calcoli, perse un rene. I fatti risalgono al 2013 e adesso per un paziente, empolese, all'epoca dei fatti 54enne, il Tribunale di Pisa ha riconosciuto un risarcimento da 84mila euro per la scarsità di informazioni sui possibili rischi derivanti dall'intervento a cui era stato sottoposto.

A riportare la notizia è oggi il quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito il 54enne, dopo una cura per calcolosi pielica e renale, si era inizialmente rivolto al pronto soccorso di Empoli dopo l'insorgenza di iperpiressia. Fu dimesso con il consiglio di eseguire un intervento per l'asportazione dei calcoli renali e due giorni dopo tornò in ospedale, con "febbre urosettica". Il paziente si rivolse anche al pronto soccorso di Careggi, e fu sottoposto ad un intervento di Eswl (trattamento ad onde d'urto per la rimozione dei calcoli renali). Come riporta Il Tirreno, lo stesso intervento fu ripetuto altre due volte nei mesi successivi all'ospedale di Pisa. Dopo l'ultimo trattamento e il manifestarsi di dolori addominali, l'uomo tornò a rivolgersi al pronto soccorso di Empoli dove furono riscontrate complicanze che, ricostruisce la sentenza, resero necessaria "la nefrectomia sinistra".

Avviata la "battaglia" giudiziaria, il paziente ha contestato le modalità degli ultimi trattamenti ricevuti (eseguiti a Pisa) e "l'inadeguatezza delle informazioni ricevute" in particolare sui "rischi di emorragia renale e di nefrectomia". Quantificato il risarcimento in 235mila euro, l'indennizzo è stato ridimensionato dal Tribunale in 84mila euro, nella sentenza con la quale l'Azienda sanitaria pisana è stata condannata a risarcire il paziente. I giudici, prosegue il quotidiano, non hanno ravvisato "profili di colpa" dei sanitari sui trattamenti eseguiti, ma è stata rilevata "l'inadeguatezza dell'informazione" sulle possibili "conseguenze della procedura Eswl". In particolare "non per la totale omissione del rischio emorragico, ma per l'inadeguata rappresentazione della sua effettiva incidenza e per la mancata indicazione della possibile evoluzione della complicanza" e dell'eventuale necessità "di ricorrere" in caso di sanguinamento e aggravamento "a un trattamento chirurgico".

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