Acido sull'auto di Poggianti, rinviato il processo: "Parziale soddisfazione. Cercheremo di arrivare a un accordo"

A tre anni dall'atto vandalico in cui fu versato dell'acido sull'auto di Andrea Poggianti, consigliere comunale di Centrodestra per Empoli, ci sono sviluppi sulla vicenda. Poggianti e la madre si sono costituiti parte civile. Il processo, che si è aperto con l'udienza di oggi, 16 novembre, è stato rinviato per consentire alle parti di definire un risarcimento congruo. L'imputato, un 60enne di Montespertoli, ha infatti chiesto di essere messo alla prova, proponendo di svolgere un anno e mezzo di lavori di pubblica utilità.

I fatti risalgono al 27 novembre 2023, quando Poggianti, uscito da una giornata di lavoro presso il tribunale di Firenze, trovò l'auto della madre, una Dodge Caliber, danneggiata dal lancio di materiale acido. Dagli accertamenti successivi era emerso che il gesto sarebbe stato compiuto dal 60enne di Montespertoli, ripreso dalle telecamere mentre era in motocicletta e lanciava il liquido corrosivo su varie parti dell'auto, per ragioni riconducibili a unavicenda personale e professionaleche lo aveva visto contrapposto al consigliere comunale.

L'uomo era stato infatti assistito dall'avvocato Poggianti, ma, come si legge nel documento di costituzione di parte civile, "a seguito della morosità maturata nei confronti di quest'ultimo, veniva intrapresa azione di recupero del credito professionale e la successiva opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'imputato veniva respinta dal Giudice di Pace di Empoli, con conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alle spese".

Un precedente che, secondo la parte civile, rappresenterebbe un "forte elemento di contesto idoneo a chiarire la matrice ritorsiva, vendicativa e intimidatoria della condotta posta in essere dall'imputato". La scelta di colpire l'automobile del professionista non si sarebbe trattato, come si legge nel documento, "di un mero danneggiamento materiale", ma di un gesto "dimostrativo e minatorio, studiato per colpire il professionista nella sua sfera personale, nella sua serenità, nella sua immagine e nella percezione della propria sicurezza".

A rendere ancora più delicata la vicenda è anche il particolare valore affettivo del veicolo, perché l'auto apparteneva al nonno. Nella richiesta di risarcimento, oltre ai danni materiali alla carrozzeria, sono stati quantificati in 95mila euro quelli morali e non patrimoniali. La richiesta tiene conto anche della "sofferenza morale, il turbamento psichico, il senso di vulnerabilità, l'alterazione della serenità quotidiana, istituzionale e professionale" e il timore sorto dall'accaduto. Un episodio che avrebbe avuto ripercussioni anche sul piano della sicurezza personale: proprio per la natura ritenuta intimidatoria del gesto, nei confronti di Poggianti era stata infatti attivata una misura di vigilanza generica radiocontrollata.

"L'imputato ha chiesto di essere messo alla prova, proponendo un anno e mezzo di lavori di pubblica utilità - spiega Poggianti -. Per questo è necessario definire un risarcimento congruo, come previsto dalla legge. Partiamo dalla richiesta di 100mila euro e cercheremo di arrivare a un accordo entro la prossima udienza".

Il consigliere comunale parla di una "parziale soddisfazione", soprattutto alla luce dei tre anni di battaglie giudiziarie e dei diversi procedimenti che hanno preceduto l'udienza odierna. "Dopo anni di processi e controprocessi, l'imputato ha riconosciuto la propria responsabilità e si è mostrato disponibile a trattare sul risarcimento. Nel frattempo ha anche cambiato legale e i nuovi colleghi sembrano più disponibili a trovare un'intesa".

La prossima udienza è fissata per il 19 aprile.

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