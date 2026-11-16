L'olio nuovo si assaggia, si racconta e si promuove. A Bagno a Ripoli torna PrimOlio, la rassegna dedicata all'extravergine che quest'anno raggiunge la sua ventottesima edizione. Una manifestazione che cresce e allarga i propri confini: sono oltre cinquanta le aziende agricole presenti, provenienti anche da altri territori della Toscana. Accanto all'olio, il mercato contadino, quello artigiano e le associazioni. Ma questa edizione prova a parlare a un pubblico diverso, quello dei più giovani.

Francesco Pignotti, sindaco Bagno a Ripoli: «La vera novità è quella di un'attenzione ai giovani, quindi attraverso l'olio cercare di avvicinare le giovani generazioni. Ci saranno anche delle iniziative, dei talk proprio su questo, fatti da giovani per i giovani». Ed ecco, che il sostegno alle produzioni locali diventa fondamentale e passa da una rete di iniziative promosse nei diversi comuni. La Città Metropolitana sta lavorando proprio su questo insieme alle amministrazioni del territorio per sostenere e valorizzare le feste dell'olio, dando visibilità alle aziende agricole e alle produzioni locali.

Carlo Boni, sindaco di Pontassieve nonché consigliere Città metropolitana di Firenze con delega all'Agricoltura: «Ricordo che l'11, il 12 e il 13 dicembre avrà luogo la prima edizione dell'olio della Città Metropolitana, dove tutte queste realtà, compreso PrimOlio, saranno in esposizione proprio in via Cavour, a Firenze. Tutte le amministrazioni stanno dando una svolta a quello che è un prodotto che conosciamo bene, ma che vogliamo portare anche fuori dai confini toscani, perché crediamo sia veramente un'eccellenza di tutta l'area metropolitana.».

Tradizione e futuro sono il filo conduttore di questa edizione, che non lascia indietro i nuovi linguaggi della comunicazione. E chi meglio di Wikipedro, alias Pietro Resta, testimonial del video contest «Ama Bagno a Ripoli», promosso dal Comune e dalla Pro Loco per raccontare il territorio attraverso gli occhi dei cittadini. La prima edizione del Ripolino d'oro è stata vinta da Maria Laura Caselli, con un video dedicato ai luoghi della Resistenza. Wikipedro: «Attraverso i social, che hanno un potere incredibile, si ha la possibilità di dare un futuro, secondo me, a queste tradizioni, rievocazioni che hanno bisogno di continuare a vivere. Sicuramente tutto deve partire dai giovani, che in questo momento storico hanno un mezzo di comunicazione fortissimo, che sono appunto i social».

Il ricambio generazionale resta una delle sfide per il settore agricolo. Le aziende devono fare i conti con costi crescenti e difficoltà di mercato. Avvicinare i ragazzi significa anche garantire nuove prospettive a queste attività.

Francesco Pignotti, sindaco Bagno a Ripoli: «Le aziende agricole stanno soffrendo anche per gli aumentati costi, ma se noi riusciamo ad avvicinare i giovani questo significa più produzione agricola, ma significa anche tenere il nostro territorio, il nostro paesaggio ordinato, sicuro».

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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