Punti Digitale Facile: 1,2 milioni per la Toscana diffusa

La Toscana stanzia 1 milione e 242 mila euro per consolidare la rete dei Punti Digitale Facile (Pdf), i presìdi nati con il Pnrr che aiutano i cittadini a muoversi tra i servizi digitali mette in campo.

Lo prevede l’avviso pubblico pubblicato nei giorni scorsi, finanziato con risorse del Programma regionale Fse+ 2021-2027.

"Chiusa la stagione Pnrr, vogliamo dare continuità, ricorrendo a risorse regionali ed europee, all’esperienza di una rete diffusa su tutto il territorio, apprezzata dai cittadini, che ha contribuito a ridurre i divari di competenze digitali di base e a garantire concretamente il diritto alla cittadinanza digitale e alla connettività sancito dallo Statuto regionale", spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore all’innovazione digitale Alberto Lenzi.

L’avviso, che resterà aperto fino al prossimo 26 novembre, non prevede automatismi di continuità, ma premia i punti già attivi, in particolare nelle aree interne, e l’apertura di nuovi in territori ancora scoperti. Cinque punti in più andranno alle domande per Pdf in Comuni delle aree interne classificati come intermedi, periferici o ultra-periferici, in attuazione della legge regionale sulla Toscana diffusa.

Possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitana di Firenze ed enti del Terzo settore iscritti al Runts, singoli o in partenariato. Gli Ets dovranno allegare una lettera di partenariato di un ente locale del territorio.

Il finanziamento sarà finalizzato ad attività di accoglienza e orientamento, facilitazione per l’identità digitale e per l’uso dei servizi online, accompagnamento nelle pratiche con la Pubblica amministrazione, incontri di approfondimento, alfabetizzazione informatica, comunicazione e piccoli eventi. Il contributo massimo è di 18mila euro per ogni Pdf per dodici mesi di attività.

"Portare la connessione ovunque non basta se poi un cittadino non riesce a usare lo Spid o a fare una pratica online – concludono Giani e Lenzi –, il divario digitale significa disuguaglianza di diritti, e in Toscana pesa di più dove i servizi sono lontani. Con il Pnrr abbiamo costruito una rete di 169 punti, ora non intendiamo disperderla. La Toscana diffusa si difende così, garantendo gli stessi diritti a tutti, ovunque vivano".

Link al bando: https://www.regione.toscana.it/-/contributi-a-enti-locali-e-ets-per-punti-digitale-facile-avviso-2026

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate