Furto al negozio Ollo Store di Empoli: recuperata la refurtiva nel Milanese

È stata recuperata nel Milanese la refurtiva del furto avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 novembre al negozio di elettronica Ollo Store, in via Raffaello Sanzio a Empoli. La notizia è stata diffusa da Adnkronos e riportata dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, due persone con il volto coperto avevano forzato la porta d'ingresso del negozio, riuscendo a portare via diversi prodotti.

La refurtiva, composta da 20 macchine fotografiche e 17 obiettivi professionali per un valore complessivo di circa 50mila euro, è stata individuata grazie ai dispositivi di geolocalizzazione nascosti tra gli articoli fotografici. Dopo aver denunciato il furto, la titolare è riuscita a seguirne gli spostamenti, fino a quando il segnale ha portato gli investigatori a Cassina de' Pecchi, nel Milanese.

A Cassina de' Pecchi, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi della Compagnia di Pioltello, hanno individuato un pullman di linea diretto in Moldavia. Mentre i passeggeri stavano caricando bagagli e pacchi, i militari hanno controllato il mezzo e trovato la refurtiva nascosta in un vano ricavato al suo interno.

Le macchine fotografiche e gli obiettivi sono stati sequestrati e saranno restituiti alla titolare. L'autista del pullman, un uomo di 45 anni di nazionalità moldava, è stato denunciato per ricettazione.