Restaurato il Galeone Rosso a Pisa

Un simbolo della storia e dell'identità di Pisa recuperato dopo anni di abbandono e restituito alla città. È stato presentato questo pomeriggio, alle Logge di Banchi, il Galeone Rosso storico in legno, utilizzato in passato per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, al termine di un importante intervento di restauro promosso dall'Amministrazione comunale. L'imbarcazione, lunga 11 metri e risalente al 1956, era conservata presso la darsena pisana, sotto il cavalcavia della FiPiLi, in condizioni di grave deterioramento. Il recupero, affidato alla maestra d'ascia Valentina Cappellari di Borzonasca (Genova), ha comportato un investimento complessivo di 35.600 euro.

"Con il restauro del Galeone Rosso restituiamo ai pisani un pezzo importante della storia della nostra città – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti –. Un'imbarcazione che per anni è rimasta abbandonata, in condizioni di grave deterioramento, e che oggi, grazie a un investimento dell'Amministrazione comunale, torna finalmente a essere visibile e apprezzata da tutti. È un intervento che si inserisce nel lavoro che portiamo avanti dal nostro insediamento, fatto di programmazione, investimenti e attenzione concreta alle esigenze della città. In questi anni abbiamo avviato grandi opere, realizzato interventi di riqualificazione, recuperato immobili e spazi pubblici, senza trascurare lavori più piccoli che contribuiscono comunque a migliorare e valorizzare Pisa. Crediamo che amministrare significhi anche questo: non lasciare indietro ciò che per anni è stato dimenticato, ma individuare le priorità, trovare le risorse e trasformare i progetti in risultati concreti. Il recupero del Galeone Rosso è un altro esempio di questo impegno, che intendiamo proseguire con la stessa determinazione anche nei prossimi anni".

"Con questo intervento restituiamo alla città un simbolo della nostra storia e della nostra identità – dichiara il vicesindaco e assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini –. Il Galeone Rosso rappresenta un patrimonio che appartiene a tutti i pisani e che per troppo tempo è rimasto in condizioni di abbandono, rischiando di andare irrimediabilmente perduto. Abbiamo voluto recuperarlo perché crediamo che la tutela delle nostre tradizioni passi anche dalla capacità di prenderci cura dei beni che ne custodiscono la memoria. In questi otto anni abbiamo investito molto nella valorizzazione delle tradizioni storiche pisane, attraverso un lavoro intenso e costante che ha riguardato non soltanto i grandi appuntamenti, come il Gioco del Ponte, il Capodanno Pisano, il Palio di San Ranieri e la Luminara, ma anche le numerose iniziative che durante tutto l'anno mantengono vivo il legame della città con la propria storia. Un impegno che ha permesso di far conoscere e apprezzare sempre di più questo patrimonio, accompagnato da importanti investimenti per il recupero e il rinnovo dei costumi storici, dei tamburi e delle attrezzature. In questo percorso si inserisce anche la realizzazione della Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell'identità di Pisa, recentemente ampliata con nuovi spazi e contenuti, che ha accolto anche numerose visite di studenti delle scuole cittadine. Il restauro del Galeone Rosso rappresenta un ulteriore tassello di questo lavoro: recuperare ciò che testimonia in modo iconico il nostro passato significa preservarlo per le nuove generazioni, trasmettendo loro la conoscenza, il valore e la passione delle nostre tradizioni".

"Pisa ha finalmente recuperato uno dei simboli più riconoscibili della propria identità marinara – dichiara l'assessore con delega allo sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri, Frida Scarpa –. Personalmente ne avevo sempre sentito parlare, ma non avevo mai avuto occasione di vederlo fino al 2023, quando, durante un sopralluogo nella zona dei Navicelli, lo trovai abbandonato sotto il ponte della superstrada, esposto all'acqua e alle intemperie, in condizioni di forte deterioramento. Fortunatamente siamo intervenuti in tempo per salvarlo e avviare un percorso di recupero che oggi restituisce alla città un'importante testimonianza della propria storia. L'identità di una città non è custodita soltanto nei suoi monumenti più celebri, ma anche in quei simboli che ne raccontano le tradizioni e il patrimonio culturale. Il Galeone rappresenta un legame concreto con il passato di Pisa come grande potenza marinara, protagonista della storia del Mediterraneo. Il suo recupero costituisce quindi non soltanto un intervento di salvaguardia, ma anche un'opportunità di valorizzazione culturale e turistica, capace di rafforzare l'immagine internazionale della nostra città. La futura esposizione al pubblico permetterà inoltre ai cittadini, ai visitatori e soprattutto alle nuove generazioni di conoscere più da vicino questa testimonianza e di riscoprire una parte importante delle nostre radici".

Il restauro

Il recupero dell'imbarcazione si è reso necessario a causa delle gravi condizioni in cui versava la struttura lignea. Il sopralluogo tecnico effettuato nel gennaio 2024 aveva evidenziato importanti cedimenti dello scafo, provocati anche dalla prolungata permanenza su sostegni inadeguati, oltre a danni diffusi agli elementi strutturali e alle parti decorative.L'intervento è stato finalizzato al recupero conservativo del Galeone, con l'obiettivo di salvaguardarne le caratteristiche originarie e valorizzarne il significato storico e rappresentativo.

Il Galeone storico

L'imbarcazione, caratterizzata dal tradizionale colore rosso che contraddistingue Pisa nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, costituisce una testimonianza materiale della partecipazione della città alla storica competizione tra Pisa, Genova, Amalfi e Venezia. Il suo recupero permette di preservare un elemento significativo della storia cittadina e di renderlo nuovamente visibile alla collettività.

Il Galeone resterà esposto alle Logge di Banchi nelle giornate del 16, 17 e 18 novembre, offrendo a cittadini e visitatori l'opportunità di ammirare da vicino l'imbarcazione restaurata.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa

Notizie correlate