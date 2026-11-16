Conclusi i lavori di ripristino al Fermi: domani la riapertura

Il Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha revocato l’ordinanza di chiusura dell’istituto “E. Fermi – L. Da Vinci” di Via Bonistallo a seguito dei danni causati dall’occupazione studentesca di ottobre. I lavori di ripristino, eseguiti dalla Città Metropolitana di Firenze, sono stati completati con un giorno di anticipo rispetto ai tempi previsti. Di conseguenza, il Comune di Empoli ha revocato l’ordinanza di chiusura: la scuola riapre regolarmente domani, 17 novembre 2026.

Rimasta chiusa per quasi due settimane a causa dell’inagibilità dei locali, sono ora venuti meno i presupposti di pericolo per l’incolumità pubblica e di inagibilità che avevano reso necessaria l’adozione del provvedimento contingibile e urgente di chiusura.

"In questi giorni - spiega Mantellassi - è stato intenso il dialogo fra Città Metropolitana e l’istituto Fermi-Da Vinci. Il Comune ha partecipato supportando questo dialogo, partecipando agli incontri e cercando di favorire al massimo il percorso di riapertura. Questa attesa è stata un danno per molti ragazzi e famiglie e ci deve ricordare quanto le scuole siano un bene prezioso e di tutti".

Dichiara Emma Donnini, consigliera delegata all'Edilizia scolastica dell'Empolese Valdelsa: "Abbiamo messo al primo posto l’incolumità, la salute e la sicurezza degli alunni, del personale docente e del personale Ata con un intervento efficace e attento alla tempistica per evitare perdita di giorni di lezione e garantire la continuità didattica."

Si sta ultimando il ripristino dell'impianto di rilevazione e impianto antincendio e sono state adottate a riguardo misure compensative.

Una prima stima indica in circa 35.000 la cifra destinata dalla Città metropolitana di Firenze per gli interventi che hanno riguardato, in particolare, il ripristino di sanitari e infissi con la sostituzione integrale di n. 2 porte tagliafuoco, di numerosi maniglioni antipanico di porte di sicurezza e tagliafuoco, la riparazione e, dove non è stato possibile, la sostituzione completa della quasi totalità degli infissi interni, la riparazione di pareti in cartongesso danneggiate, la sostituzione di infissi vetrati danneggiati e il ripristino di numerosi estintori, utilizzati o danneggiati, e idranti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

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