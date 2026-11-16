I consiglieri regionali toscani Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti intervengono sull’istruttoria relativa al terminale Snam: "Contrarietà alla dipendenza dalle fonti fossili. Un impianto nato come temporaneo non può restare a tempo indeterminato"
"Apprendiamo con stupore l’esito del contributo istruttorio di Arpat sulla nave rigassificatrice Snam di Piombino, secondo cui non emergerebbero criticità ambientali specifiche tali da impedire il prolungamento dell’esercizio, pur restando controlli da rafforzare e integrare". Lo affermano in una nota i consiglieri regionali di Avs della Toscana Lorenzo Falchi, Diletta Fallani e Massimiliano Ghimenti.
"Senza entrare nel merito delle analisi tecniche di Arpat, esprimiamo forte preoccupazione per un procedimento che rischia di relegare il nostro Paese e la nostra regione alla dipendenza dalle energie fossili, costose e inquinanti. La presenza della nave era stata autorizzata nel 2022 come installazione temporanea per soli tre anni, mentre oggi la richiesta di permanenza per ulteriori 22 anni rischia di trasformare il rigassificatore in una presenza a tempo indeterminato".
"Poiché il giudizio di Arpat riguarda solo gli aspetti tecnici di sua competenza e non coincide con il provvedimento conclusivo della Via, auspichiamo che la Regione Toscana, anche nella sede della Conferenza dei Servizi, continui ad esprimere con forza la propria contrarietà politica al mantenimento dell’impianto" concludono gli esponenti rossoverdi
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